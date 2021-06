Pronostic Portugal France : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro + 200€ offerts direct

Déposez 100€ offerts et misez avec 300€

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Portugal - France

Profitez de 200€ offerts directs chez Winamax

Profitez de 200€ offerts directs chez Winamax

Un Portugal inquiétant

Une France en quête de rachat

Des changements de chaque côté ?

Les compo probables pour Portugal - France :

Les Bleus doivent hausser le ton

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pendant tout l'Euro,vous offreaprès inscription jusqu'à 200€.- si vous déposez 20€, Winamax vous offre direct 40€ et vous avez donc 60€ pour miser.- si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 200€ et vous avez donc 300€ pour miser.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et tentez de gagner- Peu importe le résultat, vous avez 200€ de paris gratuits pour continuer à miser !- Vous bénéficiez en + de 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et tentez de gagner- Peu importe le résultat, vous avez 200€ de paris gratuits pour continuer à miser !- Vous bénéficiez en + de 500€ de bonus pour jouer au poker.Dans ce remake de la finale de l’Euro 2016, le Portugal joue gros. Tenant du titre, les Portugais sont pour l'instant plus proches de leur niveau lors du dernier Mondial (1/8de finaliste) que celui de leur titre lors de la 1re Ligue des Nations. En effet, si les hommes de Fernando Santos avaient parfaitement lancé leur Euro en s’imposant face à la Hongrie (3-0), ce succès avait été très long à se dessiner, avec un premier but marqué après 85 minutes de résistance de la défense hongroise. Pour leur 2match, les Portugais affrontaient samedi une Allemagne au pied du mur après sa défaite face aux Bleus. Bien partie grâce à la 3réalisation de la compétition de CR7 sur un contre en début de match, la sélection portugaise a ensuite subi la révolte allemande. Dépassés, les Portugais se sont au final lourdement inclinés face à la(4-2). Troisième de son groupe, le champion en titre joue avec le feu. Pour se qualifier pour cet Euro, le Portugal s’était montré poussif, terminant seulement à la 2place de son groupe, derrière l’Ukraine.A l’instar du Portugal, la France reste sur une prestation mitigée lors de son dernier match. Tombés dans un groupe extrêmement relevé, les Bleus ont réalisé une excellente opération lors de la 1ière journée en dominant l’Allemagne (1-0). Impressionnants de maîtrise, la sélection tricolore avait fait un grand pas vers la qualification grâce à cette victoire. Pour son second match, la bande à Didier Deschamps retrouvait la Hongrie, qui est sur le papier l’adversaire le plus modeste du groupe. Après une entame poussive, les partenaires d’Hugo Lloris se sont créés de belles opportunités, gâchées par la maladresse des attaquants. Comme souvent dans ce genre de situation, les Français ont été punis sur la première opportunité hongroise. Les Bleus auront eu pour mérite de revenir au score grâce à Antoine Griezmann, buteur sur une action initiée par Kylian Mbappé. Avec 4 points au compteur, la France est en ballotage favorable mais pourrait se retrouver troisième en cas de résultats défavorables ce mercredi. Deschamps compte sur la réaction de ses hommes pour assurer la qualification et la première place du groupe.Pour cette rencontre décisive dans le cadre de la dernière journée du groupe F, les deux sélectionneurs pourraient apporter quelques réorganisations dans leurs équipes respectives. Les latéraux lusitaniens ont notamment souffert face aux vagues des Gosens et Kimmich. Le joueur des Wolves, Nelson Semedo, qui n'avait pas convaincu lors de son passage au Barça, est passé complètement au travers de son match et pourrait être remplacé par le jeune Milanais Dalot. Au milieu de terrain, le duo Danilo – Carvalho a montré ses limites, et l’un de ses éléments devrait être remplacé par le fougueux Lillois Renato Sanches. Devant, Cristiano Ronaldo est partant certain. Avec 3 buts, il est le co-meilleur buteur de ce championnat d’Europe avec Patrick Schick. Pour la France, Didier Deschamps est habituellement conservateur dans ses choix. Cependant, les performances décevantes de certains de ses hommes vont peut-être le contraindre à effectuer une rotation. En difficulté sur son côté droit, Benjamin Pavard pourrait laisser sa place à Léo Dubois ou au Sévillan Jules Koundé, très apprécié par l’encadrement français. Rayonnant contre l’Allemagne, Paul Pogba a souffert face à la Hongrie mais devrait logiquement conserver sa place, au contraire d’un Adrien Rabiot, moyen lors des deux premières rencontres. Plutôt bon lors de son entrée en jeu, Corentin Tolisso pourrait intégrer le XI titulaire. Sur le plan offensif, Karim Benzema a déçu, dans le jeu et à la finition. Néanmoins, dans une rencontre décisive de cette importance, DD devrait s’appuyer sur l’expérience du Madrilène et sur sa capacité de réaction. La seule certitude est le retour de Lucas Hernandez à la place de Digne. Le joueur du Bayern est le leader de l’agressivité des Bleus.: Rui Patricio - Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo, William Carvalho (ou Renato Sanches) - Bernardo Silva, Fernandes, Jota (ou André Silva) - Cristiano Ronaldo: Lloris – Pavard (ou Dubois/Kounde), Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté - Pogba, Rabiot (ou Tolisso) - Griezmann - Mbappé, Benzema.Auteurs de mauvais matchs lors de la dernière journée, Portugais et Français jouent leur qualification ce mercredi. Les Lusitaniens ont pris le bouillon défensivement face à une sélection allemande retrouvée tandis que les Français n’ont pas su se défaire de vaillants hongrois, transcendés par leur public. Depuis leur opposition en finale de l’Euro 2016, ces deux sélections se sont affrontées à deux reprises dans le cadre de la Ligue des nations avec un nul (0-0) concédé par les Bleus en France et une victoire décisive (1-0) obtenue au Portugal. Ces dernières années, l’équipe de France nous a habitué à élever son niveau de jeu en fonction de l’opposition, ce qui fut d'ailleurs le cas lors de leur premier match face à l’Allemagne. Si elle retrouve sa rigueur tactique et son application technique, la sélection tricolore devrait se défaire du Portugal à Budapest et prendre la première place du groupe. Ayant une partie de sa famille portugaise, du côté de sa mère, Griezmann voudra briller, tandis que Mbappé cherchera marqué ce premier but qu'il cherche tellement.Retrouvez le Pronostic Hongrie France encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !