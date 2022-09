Pronostic Portugal Espagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Le Portugal remporte sa finale face à l’Espagne

Incapable de conserver son titre de champion d'Europe en Angleterre en 2021, le Portugal a également souffert lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde en finissant seulement 2de son groupe derrière la Serbie. Contrainte de disputer les barrages, la sélection lusitanienne a dominé successivement la Turquie et la Macédoine du Nord pour décrocher sa place au Qatar. Soulagé par cette qualification, le Portugal réalise une Ligue des Nations très intéressante. En effet, les Portugais ont seulement connu la défaite lors de leur déplacement en Suisse. Lors des autres affiches, les partenaires de Cristiano Ronaldo ont fait le taf en s'imposant notamment lors de leurs deux premiers matchs à domicile face à la Suisse (4-0) et contre la République Tchèque (2-0). En fin de semaine dernière, les Portugais ont été brillants pour s'imposer largement (0-4) en République Tchèque avec notamment un doublé de Dalot, un but de Diogo Jota et un autre de Bruno Fernandes. Touché au visage pendant le match, CR7 n'a pas marqué. Le penalty manqué par Patrick Schick en fin de première période alors que le score était de 2-0 pour les Portugais aura été l'un des tournants du match.

En face, l'Espagne a réalisé une très mauvaise opération la semaine passée en s'inclinant à domicile face à la Suisse (1-2). Avant ce match, la Roja était en tête du groupe et se retrouve désormais avec deux points de retard sur le Portugal. Les hommes de Luis Enrique n'ont plus le choix et doivent s'imposer au Portugal pour décrocher leur place au Final 4. Capable de très belles prestations, l'Espagne peine pour concrétiser sa domination comme ce fut le cas lors du match aller face au Portugal (1-1) ou lors de son déplacement en République Tchèque (2-2). Le week-end dernier, les Espagnols étaient revenus dans le match grâce à une égalisation de Jordi Alba. Incapable de tenir le résultat, l'Espagne s'est fait surprendre quelques minutes plus tard par le Monégasque Embolo. Pour réaliser l'exploit au Portugal, Luis Enrique compte sur les Pedri, Gavi, Garcia, Torres, Simon, ou Busquets. Sur le banc face à la Suisse, les Rodri, Morata ou Koke pourraient intégrer le XI titulaire pour apporter leur fraicheur. Vainqueur de ses 2 premiers matchs à domicile, le Portugal devrait profiter de sa force offensive pour s'imposer face à l'Espagne.