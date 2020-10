Pronostic Porto Olympiakos : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Porto à la relance face à l’Olympiakos !

Grâce à une excellente fin de saison, le FC Porto a remporté un nouveau titre de champion du Portugal au détriment du Benfica. Cette saison, les Dragons ont débuté par des succès sur Braga et Boavista avant de connaître un passage plus compliqué avec un revers contre Maritimo et un nul face au Sporting (2-2). Les joueurs de Sergio Conceicao ont repris confiance ce week-end en s’imposant difficilement face à Gil Vicente (1-0), avec la recrue brésilienne Evanilson qui a marqué le seul but de la rencontre tandis qu’Uribe a manqué un penalty. Pour son premier match de Ligue des Champions, le FC Porto s’est incliné dans le Nord de l’Angleterre face à Manchester City (3-1). Le score peut paraître lourd tant les Portugais ont gêné pendant de longues minutes la bande à Guardiola. Le Colombien Luis Diaz en avait d'ailleurs profité pour inscrire un superbe but.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympiakos a fait le nécessaire lors de la 1journée de Ligue des Champions en s’imposant difficilement face à une triste formation marseillaise (1-0). Les Grecs ont fait la différence dans le temps additionnel sur une réalisation de Koka. En championnat, les partenaires de Valbuena occupent la 3position mais possèdent des matchs en moins par rapport aux deux leaders Aris et Volos. L’Olympiakos est moins à l’aise en déplacement comme en atteste ces 3 défaites au Bayern, à Tottenham et chez l'Etoile rouge de Belgrade la saison passée en phase de poules. Intéressant à l’Etihad, Porto devrait prendre la mesure d’une formation de l’Olympiakos moins performante en déplacement.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire de Porto et gagnez- La cote du match nul et celle de l’Olympiakos sont également doublées si vous ne voyez pas Porto gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Porto Olympiakos encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !