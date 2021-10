Pronostic Porto Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Milan AC voit ses efforts récompensés à Porto

Dans cette poule B de la Ligue des Champions, qualifiée de « groupe de la mort » , Porto et Milan jouent gros dans l'optique d'une éventuelle qualification. En effet, actuellement, les deux équipes se retrouvent en bas de tableau avec 1 point pour les Portugais et 0 pour les Italiens. Auteur d'un match intéressant au Wanda Metropolitano (0-0) face à l'Atlético, Porto a ensuite pris l'eau à domicile face au potentiel offensif de Liverpool (1-5). Cette humiliation a fortement déplu à Sergio Conceiçao qui a fortement secoué ses joueurs. Sur la scène nationale, le FC Porto est toujours dans la course au titre, avec un seul point de retard sur la place de leader, occupée par le Benfica. Victorieux de Ferreira (2-1) lors de la dernière journée de championnat, la bande à Conceiçao a balayé Sintrense en Coupe du Portugal (0-5) le week-end dernier. Sergio Oliveira et Evanilson s'en sont donnés à cœur joie avec un doublé chacun.

En face, le Milan AC a retrouvé de sa superbe après plusieurs exercices décevants. L'arrivée de Stefano Pioli à la tête des Lombards a relancé les Rossoneri. 2de Serie A l'an passé, le Milan AC lutte pour le titre lors de cette nouvelle saison. En effet, les partenaires de Simon Kjaer sont actuellement en deuxième position derrière un Napoli impeccable. Le week-end dernier, la formation milanaise a renversé la situation face au Hellas Vérone (3-2) alors qu'elle était menée de 2 buts à la pause. Les Leao, Giroud et Castillejo ont été les grands artisans du retour milanais. En Ligue des Champions, les hommes de Pioli ont réalisé deux très bonnes prestations face à Liverpool (3-2) et l'Atlético (2-1) mais sont toujours sans le moindre point. Le résultat face aux Madrilènes reste une grande déception, tant les Milanais avaient parfaitement abordé la rencontre. L'expulsion de Kessié aura été le tournant de cette rencontre. Après avoir manqué de réussite, le Milan AC pourrait être enfin récompensée, elle qui a le potentiel pour s'imposer au Portugal face au FC Porto. Pioli a annoncé que Zlatan n'avait pas les jambes pour être aligné d'entrée, ce qui pourrait profiter à Giroud, buteur samedi. D'autant que Rebic est forfait.