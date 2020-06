Pronostic Porto Maritimo : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Une petite victoire de Porto face à Maritimo

Quinzième avec 25 points en autant de journées, Maritimo a de grandes chances de se sauver tant les situations de Portimonense (17) et surtout du Desportivo Aves (18) semblent désespérés. En effet, Aves semble d'ores et déjà condamnée tandis que Portimonense est à 6 longueurs de Maritimo et qu'elle s'apprête à accueillir le Benfica. Pour la reprise, Maritimo a mis fin à une série de 3 défaites consécutives en concédant le partage des points à la maison contre le Vitoria Setubal dans un match pauvre à buts (1-1).

En face, le FC Porto est complètement passé au travers de son sujet pour sa reprise face à Famaliçao. Logiquement favorite avant le match, la bande de l'ancien coach des Canaris Sergio Conceiçao s'est incliné chez cette belle équipe de Famaliçao sur le score de deux buts à un. Avant cette rentrée, Porto restait tout de même sur 7 matchs sans défaite en championnat, dont 6 victoires. En manque de rythme sur leur premier match, les Lusitanos devraient faire le nécessaire sans forcer à domicile (avec moins de 4 buts dans le match) pour tenter de récupérer la première place du classement au Benfica.