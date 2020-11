Pronostic Porto Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester City en 1er du groupe face à Porto

Cette opposition entre Porto et Manchester City met certainement aux prises les deux formations de ce groupe qui devraient se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Portugais sont en effet 2e avec 6 points d'avance sur l'Olympiakos qui se déplace à Marseille. Les hommes de Sergio Conceicao ont besoin d'un point lors des deux dernières journées pour assurer leur présence dans les 16 dernières formations. Battu à l'Etihad (3-1) lors du match aller, Porto avait cependant réalisé une prestation intéressante ponctuée par le très beau but de Luis Diaz. Par la suite, les Dragões ont effectué un carton plein avec des succès sur l'Olympiakos et lors de la double confrontation face à Marseille. En Liga Nos, le club portugais s'est imposé lors de la dernière journée face à Santa Clara sur une réalisation... du Colombien Luis Diaz. Ce succès permet de replacer les hommes de Conceicao à 6 points du Sporting mais le retard est déjà assez conséquent.

En face, Manchester City n'a pas spécialement connu de problèmes lors de cette campagne. Les Mancuniens se sont en effet imposés face à Porto (3-1), Marseille (0-3) et dans la double confrontation face à l'Olympiakos (3-0 et 0-1). City fait de la Ligue des Champions un de ses objectifs prioritaires. Quart de finaliste l'été dernier, les Citizens veulent enfin franchir un palier cette année. En Premier League, les hommes de Guardiola restent sur une large victoire face à Burnley (5-0), qui leur permet de remonter en 10e position à 6 points de Tottenham, leader. Pour ce match, City devrait assumer son statut et s'imposer à Porto.