Pronostic Porto Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Liverpool finit le travail

Porto réalise une belle saison jusqu'à maintenant mais pourrait tout perdre sur ces dernières semaines. Toujours dans la course pour conserver son titre de champion du Portugal mais désormais classés derrière le Benfica, les hommes de Sergio Conceiçao ont hypothéqué leurs chances de qualification en s'inclinant, sans marquer le moindre but, à Liverpool (0-2). Si les Portugais avaient facilement dominé leur groupe de Ligue des champions, cette poule était à leur portée avec Schalke 04, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou. En 8èmes de finale, ils sont venus à bout d'une Roma décevante cette saison (défaite 2-1 à l'extérieur et victoire 3-1 à domicile après prolongations). Finaliste malheureux de Ligue des champions l'an dernier, Liverpool est de nouveau au rendez-vous cette saison. Les luttent pour le titre en Angleterre, un trophée qu'ils n'ont plus remporté depuis 1990. Pour accéder aux quarts de finale de C1, le club de la Mersey a fait grosse impression en écartant le Bayern Munich (match nul 0-0 à domicile et victoire 3-0 à l'extérieur). La semaine dernière, l'équipe a rendu compte de sa suprématie avec une nette victoire sur Porto à Anfield (2-0). Disposant d'un effectif nettement supérieur, Liverpool peut finir le travail sur la pelouse d'un adversaire qui va devoir se découvrir pour remonter un écart de 2 buts et qui seront à la merci des contre-attaques menées par les flèches des Reds, Salah et Mané.