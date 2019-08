Pronostic Porto Krasnodar : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Porto confirme face à Krasnodar

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Porto Krasnodar :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour son premier match officiel de la saison, le FC Porto se déplaçait sur le difficile terrain de Krasnodar. Les hommes de Sergio Conceiçao ont parfaitement négocié ce premier rendez-vous de la saison avec une victoire (1-0) obtenue grâce à un but de son milieu de terrain Sergio Oliveira. Le club a perdu de nombreux cadres à l’intersaison avec Militao, Herrera, Felipe ou Brahimi et a d'abord pour objectif de retrouver la Ligue des Champions, ce qui peut expliquer la contre-performance du week-end à Gil Vicente (défaite 2-1) pour l’ouverture de Liga Nos.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Russes arrivent au Portugal pour tenter de renverser le score du match aller. Pour arriver à leurs fins, ils comptent notamment sur leur recrue Rémy Cabella qui s’est distingué ce week-end en signant une passe décisive face au Rubin Kazan (1-0). Krasnodar réalise un début de saison correct et occupe après la 5e journée, la 3e place du championnat derrière le Zenit et le Lokomotiv Moscou. A domicile et plus expérimenté au niveau européen, Porto devrait une nouvelle fois s’imposer face à Krasnodar.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Porto Krasnodar détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !