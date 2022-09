Pronostic Porto Club Bruges : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Porto à l’expérience face au Club Bruges

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce FC Porto – Club Bruges :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Porto fait partie des formations qui jouent quasiment chaque année en Ligue des Champions. L’an passé, les Portugais avaient hérité d’un groupe très relevé avec Liverpool, le Milan AC et l’Atlético Madrid. Au final, Porto avait accroché la 3place et avait été rebasculé en Europa League où son parcours s’était arrêté contre l’Olympique Lyonnais en 8de finale. La formation portugaise a remporté le championnat l’an passé en terminant devant le Sporting et le Benfica Lisbonne. Lors de ce début d’exercice, les hommes de Sergio Conceicao ont seulement perdu des points lors de leur défaite surprenante face à Rio Ave, et se retrouve à 3 unités du Benfica, auteur d’un parcours sans faute. En Ligue des Champions, Porto a connu une première journée cruelle avec une défaite à la 100minute de son match face à l’Atletico (2-1). L’expulsion de Taremi aura certainement été le tournant de la rencontre. Après avoir encaissé un but au début des arrêts de jeu, le club portugais a égalisé quelques minutes plus tard sur un penalty d’Uribe. Malheureusement pour les hommes de Conceiçao, sur la dernière tentative des Espagnols, Griezmann a crucifié Porto.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Club Bruges a été malmené par l’Union Saint Gilloise en Jupiler League l’an passé. Néanmoins, grâce à son expérience et un effectif de qualité, le club brugeois a renversé le promu lors de la dernière ligne droite pour décrocher un nouveau titre de champion. Qualifié pour la C1, Bruges a parfaitement lancé sa compétition en dominant le Bayer Leverkusen (1-0) dans une rencontre équilibrée. Les partenaires de Mignolet ont fait la différence grâce au défenseur Sylla. Après avoir remporté la SuperCoupe de Belgique face à la Gantoise (1-0), le Club Bruges a eu plus de mal lors de l’entame du championnat avec des points perdus lors de sa défaite à Eupen (2-1) et contre Waregem (1-1). Néanmoins, la formation belge s’est reprise et vient de remporter les 5 dernières journées, dont le week-end passé face à Seraing (2-0) avec des buts de Larin et de Vanaken. Ces bonnes performances ont permis au club brugeois de remonter à la 3place à 5 points d’Anvers. Blessé, le virevoltant Noa Lang manquera ce déplacement au Portugal. Souvent performant à domicile, Bruges se montre moins à l’aise en déplacement (2 défaite, 1 victoires en C1 la saison passée), ce dont pourrait profiter une équipe de Porto, souvent difficile à manœuvrer dans son stade.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Porto Club Bruges détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !