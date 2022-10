Pronostic Porto Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Porto enfonce l’Atlético

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Porto - Atletico :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une entame catastrophique avec deux défaites lors des deux premières journées, Porto a ensuite redressé la barre et s’est imposé lors des 3 dernières rencontres. Les Portugais ont battu le Bayer lors de leur double confrontation avant d’exploser le Club Bruges en Belgique (0-4). Lors de cette rencontre, l’attaquant iranien Taremi s’est mis en évidence avec un doublé. Meilleur buteur du club avec 9 buts toutes compétitions confondues, il devrait être accompagné de son binômes Evanilson (5 buts). Deuxième de sa poule et assuré de participer aux 8de finale de la C1, le club portugais dispute la 1re place face à un Atlético qui lui a joué un mauvais tour lors de leurs dernières confrontations. En effet, l’an passé, les Madrilènes étaient venus s’imposer au Portugal dans une rencontre décisive pour la qualification, avant de se faire surprendre dans les arrêts de jeu lors du match aller (2-1). En championnat, les hommes de Conceicao restent sur deux résultats décevants avec un revers contre le Benfica (0-1) et un nul sur la pelouse de Santa Clara (1-1) en concédant l’égalisation en fin de rencontre. Suite à ces contre-performances, Porto accuse déjà 8 points de retard sur le Benfica.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Diego Simeone vit l’un de ses moments les plus compliqués à la tête de l’Atlético. En effet, les Matelassiers sont déjà hors course pour les 8de finale de C1. Avec une seule victoire et 2 nuls lors des 5 premières journées, la formation madrilène accuse trop de retard sur Porto et le Club Bruges, déjà assurés de leurs places parmi les 16 meilleures équipes européennes. Néanmoins, l’Atlético va tenter de sauver les meubles en décrochent la 3place qui permet d’être basculé en Europa League. En réalisant un résultat meilleur que le Bayer Leverkusen, le club madrilène s’assurerait une place en C3. Lors de son dernier match de C1, l’Atletico a tout tenté mais a dû se contenter du nul à domicile face au Bayer Leverkusen (2-2) alors que Carrasco a eu la balle de match sur penalty à la fin du temps réglementaire. Miné par ce résultat, lesont de nouveau vécu un incroyable scénario en Liga le week-end dernier. Malmené par une équipe de Cadix loin d’être en grande forme, les Matelassiers se sont retrouvés menés de 2 buts. Grâce à un excellent passage, la bande à Simeone est revenu au score et a été proche de s’imposer en fin de match, mais s’est fait surprendre sur la dernière tentative des Andalous (défaite 3-2). De plus, Morata est sorti blessé de ce match. Dans le dur, l’Atlético pourrait subir un nouveau revers chez une formation de Porto déterminée à finir 1et à prendre sa revanche sur l’Atlético.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Porto Atletico Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !