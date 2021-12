Pronostic Porto Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Porto joue un sale tour à l’Atlético Madrid

Cette affiche entre le FC Porto et l’Atlético Madrid s’apparente à un 16de finale puisque le vainqueur a de fortes chances de disputer les 8de finale de la Ligue des Champions. Le club portugais serait assuré en cas de succès de rejoindre les 16 meilleures équipes européennes, tandis que l’Atlético devra aussi regarder le résultat entre le Milan et Liverpool. La formation portugaise compte actuellement un point d’avance sur ses deux poursuivants. Porto a perdu ses deux confrontations face à Liverpool mais est invaincu lors des autres rencontres avec un nul obtenu à Madrid à l’aller (0-0), un succès face au Milan (1-0) à domicile et le partage des points à San Siro (1-1). Lors de la dernière journée, les Portugais se sont inclinés à Anfield face à une formation de Liverpool remaniée. Less ont eu l’opportunité de revenir avec des points mais ont manqué d’efficacité dans le dernier geste. A l’heure de recevoir les Colchoneros, Porto est en forme avec 5 succès consécutifs sur la scène nationale. Ces résultats permettent aux hommes de Sergio Conceicao d’occuper la tête du championnat à égalité avec le Sporting. Avec 10 buts marqués en championnat et 2 en C1, le Colombien Luis Diaz est le meilleur buteur de cette formation cette saison.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atlético Madrid a profité du coup de moins bien du Real et du FC Barcelone l’an passé, pour arracher un titre de champion. Lors de l’intersaison, le club madrilène a réussi quelques jolis coups sur le marché des transferts en attirant le milieu argentin De Paul et en rapatriant Antoine Griezmann, en difficulté au Barca. Plutôt bien partis dans cette entame de saison, lesconnaissent un passage à vide lors des dernières semaines. Surpris par le Milan AC (0-1) lors de la dernière journée de Ligue des Champions, les hommes de Simeone ont reculé à la dernière position du groupe et dépendent des résultats des autres équipes pour une éventuelle qualif’ en 8de finale de C1. En s’imposant au Portugal, les Matelassiers s’assureraient au pire une place en 16de finale de l’Europa League. Le week-end dernier, l’Atlético a connu une nouvelle déconvenue, à domicile et en Liga, face à Majorque (1-2) en encaissant deux buts en fin de partie. L'Atlético a rétrogradé ainsi à la 4place du championnat espagnol. A domicile, Porto pourrait jouer un mauvais tour à une formation de l’Atlético qui manque de sérénité et perd trop de match en ce moment.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Porto Atlético Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !