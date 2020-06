Pronostic Portimonense Gil Vicente : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Gil Vicente reprend par une victoire à Portimonense

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Le championnat portugais reprend avec la 25journée et ce match entre Portimonense et Gil Vicente mercredi. Seulement 17sur 18 au classement, Portimonense compte 6 points de retard sur le premier non-relégable. Le club paie une année 2020 dégueulasse sans aucune victoire. Pour retrouver trace d'un succès du club en compétition officielle, il faut même remonter à fin novembre 2019 (6 défaites et 5 nuls depuis coupe inclue).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐du classement, Gil Vicente fait une bonne saison. Avec un effectif moins dense que son adversaire du jour (mais Portimonense n'a pas su créer l'alchimie entre des cadres portugais des internationaux japonais, et le de nouveau très décevant Jackson Martinez), le promu va se maintenir sans problème. Avant la coupure, le club restait sur 2 victoires consécutives en déplacement (à Boavista et Setubal) après un bon nul obtenu chez un Sporting Braga très costaud à domicile depuis plusieurs saisons. Logiquement au-dessus de Portmonense, Gil Vicente pourrait enchaîner une 3victoire consécutive à l'extérieur. La cote vaut le coup, à tenter avec le bonus sans risque de Winamax.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Portimonense Gil Vicente encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !