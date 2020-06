Pronostic Portimonense Benfica : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Le Benfica pour une belle réaction d’orgueil

17et donc avant-dernier du classement, Portimonense semble dans une situation précaire, mais le club basé à Portimao a recommencé par une belle victoire pour la reprise à Gil Vicente (1-0). Malheureusement pour Portimonense, dans le même temps, son concurrent Pacos Ferreira s'est imposé à Rio Ave (3-2). Les motifs d'espoirs existent pour le club, d'autant qu'après avoir reçu le Benfica à la maison, Portimonense s'apprête à rencontrer bon nombres d'équipes abordables à la faveur d'un calendrier favorable et une rencontre décisive lors de la 34journée face au Desportivo Aves (le dernier).

A l'instar de Porto ou Braga, Benfica a complètement manqué son retour à la compétition. Alors certes, les Lisboètes n'ont pas perdu contrairement aux deux équipes citées précédemment, mais faire match nul à la maison contre Tondela alors que le titre de champion se dispute en ce moment même avec le FC Porto, cela frise le ridicule. Bien avant cette reprise, les résultats des Lisboètes étaient déjà très inquiétants. Lors des 6 dernières journées, Benfica n'a remporté qu'une seule rencontre sur la pelouse de Gil Vicente pour deux défaites contre Braga et Porto. Leader avec 60 points en 25 journées, les partenaires de Rafa devancent Porto à la différence de but uniquement(38)contre 33 pour Porto. Sans doute remonté les critiques et attaques de la part des supporters, les joueurs du Benfica vont se pointer à Portimao et cela devrait faire du dégât contre, rappelons-le, l'avant-dernier du championnat Portugais.