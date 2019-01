Pronostic Pontivy PSG : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

1

Pontivy veut éviter une raclée face au PSG

La Coupe de France regorge de belles histoires et de nombreuses surprises. Pontivy, lors du tirage au sort, était ravi de jouer face au grand PSG. Le club francilien a remporté les 4 dernières éditions et possède le plus beau palmarès en France dans cette compétition (12). La mission des joueurs de Pontivy, dans ce match disputé au Moustoir, sera de résister et de ne pas prendre une "volée" face à l’ogre parisien. Le club breton a des motifs d’espoir puisqu'il s’apprête à affronter une équipe parisienne remaniée. Les joueurs sud-américains du PSG bénéficient, en effet, de quelques jours supplémentaires de vacances (Di Maria, Marquinhos, Cavani et aussi Verratti seront absents).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les 4 titres consécutifs du PSG en Coupe de France prouvent que le club ne prend pas à la légère ses adversaires. Thomas Tuchel devrait aligner une équipe compétitive et donner du temps de jeu à des éléments moins utilisés, à l’image des Diaby ou Nkunku (La compo probable du PSG contre Pontivy : Areola – Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat – Draxler, Kehrer, Nkunku – Choupo-Moting, Mbappé, Diaby ou Neymar). Si la victoire parisienne ne semble faire aucun doute, les Parisiens ont galéré à Orléans en Coupe de la Ligue (victoire 2-1 en fin de match), et on peut s’attendre à une belle résistance des Bretons. Entre une équipe parisienne remaniée et une vaillante formation bretonne, nous partons sur le pari "Pontivy ne perd pas ou perd de 4 ou moins".- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Valenciennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !