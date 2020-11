Pronostic Pologne Ukraine : Analyse, prono et cotes du match amical international

La Pologne solide à domicile face à l’Ukraine

Qualifiée pour le prochain championnat d'Europe des Nations, la Pologne rêve de faire mieux qu'en 2016 en France. Les partenaires de Lewandowski s'étaient alors inclinés en quart de finale lors de la séance des tirs aux buts face au futur champion d'Europe, le Portugal. Depuis, la sélection polonaise a livré un Mondial sans relief, éliminé dès la phase de groupe. En Ligue des Nations, les Polonais ont perdu lors de la première journée aux Pays Bas mais se sont depuis repris avec deux victoires face à la Bosnie et un nul contre l'Italie. Première de son groupe, la Pologne va devoir affronter l'Italie et les Pays Bas lors des deux prochaines journées. Le sélectionneur Brzeczek compte évidemment sur le buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski pour faire la différence. L'attaquant polonais achève une incroyable année au cours de laquelle il a notamment remporté la Ligue des Champions.

Depuis sa prise en main par Andriy Shevshenko, la sélection ukrainienne est en pleine progression. Absente du Mondial russe, l'Ukraine a en revanche brillamment validé son ticket pour le prochain Euro en remportant son groupe devant le Portugal et la Serbie. Lors du dernier rassemblement, les Ukrainiens ont été fortement touchés par le Covid et les blessures. Humiliée en France (7-1), la bande à Shevshenko s'est reprise en tenant quasiment en échec l'Allemagne (défaite 2-1), puis en s'imposant à la surprise générale face à l'Espagne. Cette sélection compte d'excellents éléments comme Zinchenko, Yarmolenko, Tsygankov ou les Brésiliens naturalisés Junior Moraes ou Marlos. A domicile, la Pologne est redoutable (6 victoires et 2 nuls sur ses 8 derniers matchs dont un 5-1 passé à la Finlande en amical) et devrait s'imposer face à une sélection ukrainienne encore handicapée par quelques absences.