Pronostic Pologne U21 Belgique U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

Des buts des deux côtés entre la Pologne Espoirs et la Belgique Espoirs

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Pologne Espoirs - Belgique Espoirs :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce dimanche débute en Italie le championnat d'Europe Espoirs 2019. Déjà présente en 2017, la Pologne n'était pas parvenue à s'extraire des poules mais il s'agissait de la 1ère participation de cette équipe à un Euro U21 depuis 1994. Afin de composter leur billet pour l'Italie cet été, les Polonais ont pu compter sur la redoutable efficacité de leur attaquant Kownacki, meilleur buteur des éliminatoires avec 10 réalisations. 2du groupe 3 derrière le Danemark, ils ont terminé meilleurs 2èmes de tous les éliminatoires pour accéder directement aux phases finales.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La Belgique effectue son retour dans une phase finale de Championnat d'Europe Espoirs après avoir manqué les 5 dernières éditions. En 2007, l'équipe s'était hissée jusqu'en demi-finale dans le sillage de Vertonghen, Fellaini ou encore Mirallas. Impressionnants lors des éliminatoires, les Diablotins se sont adjugés, avec un bilan de 8 victoires et 2 matchs nuls, la tête du groupe 6 devant la Suède, la Turquie, la Hongrie, Chypre et Malte. Si la plupart des éléments présents évoluent dans le championnat domestique, l'attaque pourra compter sur Leya Iseka (Toulouse) et Mbenza (Huddersfield, ex-Montpellier). Présentes dans un groupe très concurrentiel au sein duquel figurent également l'Espagne et l'Italie, les deux équipes vont tout faire pour remporter ce 1er match sous peine de dire adieux aux demi-finales. Tournés vers l'attaque, la Pologne et la Belgique Espoirs peuvent trouver le chemin des filets ce dimanche.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pologne Espoirs - Belgique Espoirs encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !