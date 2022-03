Pronostic Pologne Suède : Analyse, cotes et prono du barrage pour la Coupe du Monde 2022

La Suède joue un mauvais tour à la Pologne

La Pologne a profité de l’exclusion de la Russie des compétitions internationales pour se qualifier directement pour la finale des barrages, où elle reçoit la Suède. Pour arriver à ce stade, les Polonais avaient fini en 2position de leur groupe de qualification derrière l’Angleterre mais devant des sélections comme l’Albanie ou la Hongrie. Présente lors des 3 dernières Coupe du Monde, la Pologne s’est préparée en affrontant l’Ecosse (1-1) en match amical. Avec une équipe remaniée, la sélection polonaise a accroché le nul en toute fin de rencontre sur un penalty du joueur de la Fiorentina, Piatek. Ce dernier était rentré en jeu rapidement pour palier la blessure de l’attaquant marseillais Milik, forfait pour cette finale des barrages. Le sélectionneur Michniewicz avait décidé de préserver sa star Lewandowski, restée sur le banc, tout comme le portier de la Juventus, Szczesny. A leurs côtés, on devrait retrouver les Krychowiak, Zielinski, Glik, Bednarek ou le dernier arrivé Matty Cash. Excellent avec Aston Villa, le latéral a récemment choisi de jouer pour la Pologne.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Suède a souffert en demi-finale des barrages face à une République Tchèque privé de plusieurs cadres dont son meilleur buteur Schick. En effet, les Suédois ont été contraints de disputer une prolongation au cours de laquelle ils ont fait la différence sur une superbe action entre Isak et Quaison conclue par ce dernier. Avant cela, la Suède s’était heurtée à de vaillants Tchèques qui auraient dû ouvrir le score par Kuchta, but finalement refusé par la VAR. Pour en arriver là, les partenaires de Lindelöf avaient fini en 2position de leur groupe dominé par l’Espagne. Suspendu face à la République Tchèque, Zlatan Ibrahimovic est disponible pour cette finale et apporte un poids supplémentaire dans la jeune attaque suédoise où on retrouve les prometteurs Isak et Kulusevski. Les Ekdal, Lindelof, Olsen, Olsson ou Forsberg sont également partants pour ce match décisif. Solide et désormais souvent dans le top 16 des grandes compétitions, la Suède pourrait poser des problèmes à une Pologne pas toujours régulière dans ses performances. Les Suédois semblent en mesure d’accrocher au moins le nul pendant les 90 minutes face à la Pologne, dans une rencontre qui verra soit Lewandowski soit Zlatan manquer le Mondial au Qatar.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pologne Suède encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !