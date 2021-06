Pronostic Pologne Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

La Pologne confirme face à la Slovaquie

Comme souvent ces dernières année, la Pologne s'est montrée impressionnante lors des éliminatoires pour cet Euro en remportant son groupe devant l'Autriche. En revanche, les Polonais ont souvent des difficultés à élever leur niveau lors des phases finales de compétition. A noter cependant que lors du dernier championnat d'Europe en France en 2016, la Pologne avait atteint les quarts de finale face au Portugal. Sélection expérimentée avec les Szczęsny, Glik, Krychowiak, Rybus, Zielinski ou Klich, la Pologne compte surtout sa star Robert Lewandowski. Le buteur du Bayern Munich sort d'un exercice exceptionnel au cours duquel il a inscrit plus de 40 buts en Bundesliga. Censés soulager le buteur bavarois, le Berlinois Piatek et le Marseillais Milik sont blessés et ont déclaré forfait pour cet Euro. Tout ou presque reposera donc sur Lewandowski. Les derniers résultats ont été corrects pour les Polonais en préparation de cet Euro avec des nuls contre la Russie (1-1) et l'Islande (2-2) en amicaux avec un Lewandowski n'ayant joué que la 2e rencontre.

Huitième de finaliste face à l'Allemagne lors du dernier Euro, la Slovaquie est l'une des sélections bénéficiaires de l'augmentation du nombre d'équipes dans un championnat d'Europe. En effet, pour se qualifier, les Slovaques ont emprunté un long chemin puisqu'ils se sont qualifiés lors des barrages en dominant successivement l'Irlande et l'Irlande du Nord. Décevante lors de la campagne de Ligue des Nations, la Slovaquie vient d'être reléguée en Ligue C. Pour se préparer pour cet Euro, les hommes de Tarkovic ont disputé deux matchs amicaux face à la Bulgarie (1-1) et contre l'Autriche (0-0) qui se sont conclus sur des matchs nuls comme ceux de la Pologne. Dans cette sélection, on retrouve l'ancien Napolitain Marek Hamsik qui vient de signer à Trabzonspor après un passage en Chine et en Suède. Âgé de 33 ans, Hamsik mère une sélection slovaque vieillissante avec pas moins de 10 joueurs âgés de 30 ans ou +. A priori supérieure, la Pologne devrait s'imposer face à la Slovaquie à Saint-Pétersbourg et lancer idéalement cet Euro.