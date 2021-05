Pronostic Pologne Russie : Analyse, cotes et prono du match amical international

Un Pologne – Russie avec des buts de chaque côté

A quelques jours du début de l'Euro, la campagne de matchs amicaux internationaux débute notamment ce mardi avec un affrontement à Varsovie entre la Pologne et la Russie, qui seront présentes lors du championnat d'Europe. La sélection polonaise s'est qualifiée en dominant un groupe dans lequel on trouvait notamment l'Autriche et la Macédoine du Nord. La campagne de Ligue des Nations qui a suivi fut plutôt compliquée pour les hommes de Paulo Sousa, puisqu'ils ont terminé en 3et dernière position derrière l'Italie et les Pays-Bas. Cette tendance s'est confirmée lors du début des qualifications pour le prochain Mondial avec un nul en Hongrie (3-3), une victoire face à Andorre (3-0) et une défaite à Wembley face à l'Angleterre (2-1). Pour le prochain Euro, la Pologne compte sur son buteur Robert Lewandowski, auteur d'une saison exceptionnelle en Bundesliga, avec plus de 40 buts inscrits. A ses côtés, on retrouvera Arkadiusz Milik qui a réalisé une très belle fin d'année avec l'Olympique de Marseille, s'il est rétabli. Au rayon des absences, on note que Kamil Grosicki et Krzystof Piatek ne seront pas du voyage pour l'Euro.

De son côté, la Russie espère surfer sur le parcours de son Mondial (1/4 de finaliste à la maison) pour aller le plus loin possible dans le prochain championnat d'Europe. La sélection russe n'a connu aucun problème pour se qualifier en terminant 2d'un groupe dominé par la Belgique. Moins bien lors de la Ligue des Nations, les Russes ont réalisé un bon départ lors des qualifications pour le Mondial 2022 en dominant successivement Malte (1-3) et la Slovénie (2-1). En revanche, les hommes de Cherchesov se sont inclinés contre la Slovaquie lors du dernier match (2-1). Les éléments majeurs de cette sélection sont le Monégasque Aleksandr Golovin, le capitaine Dzyuba et le défenseur Mario Fernandes, trois joueurs offensifs. Cette opposition entre deux formations en préparation de l'Euro qui ont un beau matériel offensif devrait offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté.