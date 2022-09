Pronostic Pologne Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Les Pays-Bas enchaînent en Pologne

La Pologne a pris la bonne habitude de se qualifier pour les phases finales de compétition internationale mais se montre ensuite souvent décevante, à l'image du dernier championnat d'Europe avec une élimination dès la phase de poule. Depuis, les Polonais ont fait le taf pour accrocher leur place au Mondial 2022 en s'imposant lors des barrages face à la Suède. En revanche, le début de campagne en Ligue des Nations est en dessous des attentes. En effet, les coéquipiers de Lewandowski ont certes remporté leur premier match (2-1) face à une équipe du Pays de Galles Bis qui jouait son barrage pour le Mondial, mais ils ont ensuite subi une déculottée face à la Belgique (6-1). Lors du match aller aux Pays-Bas, les Polonais ont mené de 2 buts avant de se faire rattraper par les Bataves (2-2). Lors de la dernière journée, la Pologne s'est de nouveau inclinée lors de la réception de la Belgique (0-1). Pour cette rencontre, la Pologne dispose d'un groupe au complet avec la présence de la star Lewandowski. Le buteur polonais réalise une entame incroyable avec le FC Barcelone où il a déjà pris les commandes du classement des meilleurs buteurs. A ses côtés, on retrouvera les Milik, Piatek, Krychowiak, Zielinski ou Glik.

En face, les Pays-Bas ont loupé deux grandes compétitions internationales mais ont réussi à se qualifier pour le dernier Euro où leur parcours s'est arrêté en huitième de finale. Suite à cette élimination, la fédération néerlandaise a rappelé Louis Van Gaal, qui réalise une entame prometteuse à la tête des. En effet, les Néerlandais ont brillamment décroché leur ticket pour le Mondial au Qatar et ont également parfaitement lancé leur campagne de Ligue des Nations. Lors de la 1journée, les Bataves sont allés s'imposer avec la manière en Belgique (1-4) avant de confirmer contre le Pays de Galles (1-2). Tenue en échec par la Pologne (2-2), la sélection a ensuite pris le meilleur face aux Gallois (3-2). Premiers de leur groupe, les Pays-Bas pourraient quasiment s'assurer du Final 4 en cas de victoire face à la Pologne. Pour cela, LVG a appelé un groupe sans surprise avec les Depay, Van Dijk, de Vrij, de Ligt ou Blind, mais sans De Jong. Sur une excellente dynamique, les Pays Bas devraient être en mesure de prendre le dessus sur la Pologne qui reste sur une défaite à domicile face à la Belgique (0-1). Peu utilisé avec le Barça mais tout de même autour d'1 but ce week-end pour son entrée en jeu, Depay a scoré 42 buts en 80 matchs et avait scoré lors du dernier match de sa sélection face aux Gallois.