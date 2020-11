Pronostic Pologne Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Pologne – Pays Bas : duel de buteurs

Dans le groupe 1 de la ligue A de Ligue des Nations, tout reste possible encore pour la qualification pour le Final 4 avant cette dernière journée. En effet, Italiens, Néerlandais et Polonais ne sont séparés que de deux points. En cas de défaite de l'Italie en Bosnie, l'équipe victorieuse du duel entre la Pologne et les Pays Bas se qualifierait pour le Final 4. Les Polonais ont réalisé une triste prestation le week-end dernier en Italie (2-0). Idéalement placée avant ce match, la Pologne a été largement dominée par la et a confirmé ses difficultés face aux sélections majeures. Performant en club, Robert Lewandowski s'est montré discret face aux Italiens et voudra se racheter face aux Pays-Bas. De son côté, la sélection batave a connu deux derniers rassemblements compliqués, certainement marqués par le départ de Ronald Koeman. Les Oranje se sont montrés nettement plus convaincants lors des deux dernières rencontres, sous les ordres de leur nouveau sélectionneur De Boer. En effet, les Néerlandais ont fait un match nul face aux Espagnols en amical (1-1) avec une égalisation signée par le Red Devil, Donny Van de Beek. Le week-end passé, les Pays-Bas ont logiquement pris le dessus à domicile sur une sélection bosnienne sur le déclin (3-1). Lors de ce match, le milieu de terrain de Liverpool Gini Wijnaldum s'est signalé avec un doublé, tandis que le Lyonnais Memphis Depay a inscrit le dernier but de son équipe. Convoité par le FC Barcelone, Depay devra briller dans les mois à venir et cela passe par ces matchs internationaux étant donné que l'OL ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison.