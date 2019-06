Pronostic Pologne Israël : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Israël peut accrocher la Pologne

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Pologne - Israël :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 4journée de qualifications pour le prochain Euro met aux prises ce lundi, la Pologne et Israël. Les Polonais ont parfaitement lancé leur campagne avec trois victoires en trois matchs, obtenues face à l’Autriche (1-0), la Lettonie (2-0) à domicile et face à la Macédoine à l'extérieur vendredi (0-1). Emmenés par ses buteurs Lewandowski, Milik et Piatek, les Polonais possèdent trois des meilleurs buteurs d’Europe. En sélection, ces joueurs rencontrent plus de difficultés qu’en club, car ils sont certainement moins bien assistés. Ce début positif de qualification permet d’oublier une Coupe du Monde puis une Ligue des Nations décevantes.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Israël a également bien débuté dans sa campagne de qualification avec un nul face à la Slovénie et deux très belles victoires obtenues sur l’Autriche (4-2) et en Lettonie vendredi (0-3) avec un magnifique triplé d'Eran Zahavi. Après plusieurs changements effectués au sein de la sélection (staff et joueurs), les hommes d’Andreas Herzog se sont repris et restent sur 5 victoires, 1 nul pour 1 défaite. C’est donc en confiance que les Israéliens arrivent en Pologne prêts à réaliser une grande performance. Entre une équipe de Pologne moins flamboyante et une formation israélienne motivée pour accrocher un résultat, nous voyons une rencontre serrée où Israël ne prendra pas le bouillon.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(162€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pologne Israël encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !