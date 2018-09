Pronostic Pologne Irlande : Analyse, prono et cotes du match de la Ligue des nations

La Pologne à domicile !

Vendredi soir, les Polonais ont ramené un bon match nul (1-1) de leur déplacement en Italie dans le cadre de la première journée de Ligue des nations. Les partenaires de Lewandowski ont dominé la première mi-temps et ont ouvert logiquement le score par le milieu napolitain Zieliński. Les Polonais ont également plutôt bien géré la seconde partie du match, mais un tacle inutile de Błaszczykowski sur Chiesa a offert un penalty aux Italiens et l'égalisation de Jorginho. Après un mondial raté, la Pologne va vouloir se rattraper devant son public. Les Polonais affrontent une équipe d'Irlande en grosse difficulté puisqu'elle vient de se faire corriger au pays de Galles (4-1) pour son entrée en lice dans la Ligue des nations.Privée de son capitaine Coleman et d'autres joueurs-clefs, la sélection de Martin O'Neill a remporté seulement un match sur ses 6 dernières rencontres (et c'était en amical face aux USA), encaissant par la même occasion 14 buts (soit une moyenne de plus de 2 buts par match). Après Gareth Bale, les Irlandais vont faire face de nouveau à l'un des meilleurs avants-centres européens, Robert Lewandowski. Le numéro 9 du Bayern est très attendu par ses supporters, lui qui a totalement manqué son Mondial en Russie. Meilleur buteur des éliminatoires à la Coupe du monde, et buteur avec son club en début de saison, le capitaine polonais veut frapper un grand coup pour ce match.