Pronostic Pologne Chili : Analyse, cotes et prono du match amical

La Pologne prend le dessus sur le Chili

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Pologne participera à la Coupe du Monde qui ouvre en fin de semaine au Qatar. La sélection polonaise a été contrainte de disputer les barrages au cours desquels elle a bénéficié de l’éviction de la Russie avant de s’imposer lors de l’ultime rencontre face à la Suède. Régulièrement présente dans les phases finales de compétition internationale, la Pologne s'était montré cependant décevante lors du dernier Euro en restant bloquée le plus souvent en phase de poule. Cette année, la sélection polonaise espère passer ce pallier mais aura fort à faire face à l’Argentine et le Mexique notamment. Les partenaires de Robert Lewandowski restent sur une triste Ligue des Nations au cours de laquelle ils n’ont remporté que deux rencontres face à la plus modeste sélection du groupe, le Pays de Galles. Les Polonais ont été incapables de s’imposer face aux deux adversaires les plus chevronnés, la Belgique et les Pays-Bas. Pour ce Mondial 2022, le sélectionneur polonais s’appuie sur un groupe classique dans lequel on retrouve l’inévitable Lewandowski, l’ancien Marseillais Milik, Glik passé par Monaco, Krychowiak par le PSG, ou l’actuel défenseur du Clermont Foot, Wieteska.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Chili fait partie des sélections sur le déclin, à l’image de ses stars Arturo Vidal ou Alexis Sanchez qui ont quitté les très grands clubs européens. La Roja a raté pour la seconde fois consécutivement la qualification pour le Mondial. De plus, les derniers résultats chiliens sont loin d’être rassurants puisque le bilan est de 6 défaites pour un nul lors des 7 derniers matchs. En septembre, la Roja avait disputé une rencontre amicale contre le Qatar qui s’était terminée sur un score de parité (2-2) dans lequel Sanchez et Vidal avaient marqué. Progressivement, le Chili essaie de lancer une nouvelle génération encadrée par les habituels tauliers, Sanchez, Vidal, Medel ou Bravo. Révélation chilienne de ces dernières saisons, Brereton Diaz ne jouera pas. Tournée vers son début de Coupe du Monde et à domicile (match joué à Varsovie), la Pologne devrait prendre le meilleur sur une sélection chilienne qui lance une nouvelle ère.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pologne Chili détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !