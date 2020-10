Pronostic Pologne Bosnie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations A

Une Pologne à réaction face à la Bosnie

Quart de finaliste de l'Euro 2016 (battue par le Portugal), la Pologne a en revanche été décevante lors du dernier Mondial en ne sortant pas de la phase de groupe. La bande à Lewandowski n'a pas connu de problèmes pour se qualifier pour le prochain Euro en remportant son groupe devant l'Autriche. A l'image de son buteur vedette, la Pologne fait le job face aux sélections à sa portée mais rencontre plus de difficultés face aux ntions majeures. Ce constat se confirme lors de cette Ligue des Nations avec une défaite aux Pays-Bas (1-0), un nul contre l'Italie (0-0) et une victoire en Bosnie (1-2), grâce à des réalisations de Glik et Grosicki. Le joueur de West Bromwich est en forme et vient de signer un triplé en amical face à la Finlande (5-1).

En face, la Bosnie est sur le déclin, à l'image de ses deux stars, Edin Dzeko et Miralem Pjanic, plus proches de la fin de carrière que du début. Les Bosniens ont connu une désillusion la semaine passée en s'inclinant aux tirs aux buts face à l'Irlande du Nord dans le cadre des barrages de rattrapage pour l'Euro. La bande à Prosinecki jouait sa dernière carte lors de cette rencontre, puisque ses protégés n'avaient pas pu faire mieux que 3dans leur groupe, dominé par l'Italie et la Finlande. Dans le cadre de la Ligue des Nations, la Bosnie a tenu tête à l'Italie (1-1) avant de s'incliner face à la Pologne (1-2). Ce week-end, les partenaires de Dzeko ont partagé les points face aux Pays Bas (0-0). La Pologne fait souvent le job face aux sélections à sa portée et devrait par conséquent s'imposer à domicile face à une Bosnie vieillissante après avoir réussi à tenir tête face à l'Italie dimanche.