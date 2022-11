Pronostic Pologne Argentine : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

100€ offerts en CASH pour parier sur Pologne - Argentine

Nos pronostics Pologne - Argentine

Nos pronostics pour Pologne - Argentine

La Pologne et son plafond de verre

L’Argentine, toujours en vie

L’Argentine Messi dépendante

Les compos probables pour Pologne - Argentine :

L’Argentine trace sa route

vous offresur votre 1pari.Ce qui veut dire que si votre 1de 100€ est perdu,et vous pouvez mêmesi vous le souhaitez !C'est un bonus exceptionnel puisqu'en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.Cliquezou sur l'image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHCe groupe C de la Coupe du Monde est l’un des plus relevés puisque toute les sélections peuvent encore se qualifier pour les 8e de finale. Actuellement, la Pologne est la mieux placée car elle est en tête de cette poule avec 4 points, ce qui lui offre une unité d’avance sur son premier poursuivant qui n’est autre que l’Argentine. Ce mercredi, les coéquipiers de Robert Lewandowski seront assurés de leur qualification s’ils obtiennent au moins un match nul face à l’Albiceleste. Depuis le début du Mondial, la sélection polonaise s’est montrée solide en obtenant le point du match nul face au Mexique (0-0) avant de s’imposer contre l’Arabie Saoudite (0-2). Face aux Mexicains, les Polonais ont souffert mais ont pu compter sur un Szczesny très performant. De son côté, Robert Lewandowski s’était signalé en voyant son penalty être arrêté par Ochoa. Lors de la seconde journée, la Pologne a de nouveau vécu une première période compliquée en subissant la pression de l’Arabie Saoudite. Sur un contre, les Polonais sont parvenus à ouvrir le score par l’intermédiaire du joueur du Napoli, Zielinski. Ensuite, le portier de la Juventus Szczesny a de nouveau sauvé les siens en repoussant le penalty du capitaine saoudien qui aurait pu permettre à sa formation de revenir au score. En fin de rencontre, Lewandowski a débloqué son compteur en Coupe du Monde en inscrivant son 1er but. Bien placée pour se qualifier, la Pologne compte sur sa défense qui n’a toujours pas concédé le moindre but.Annoncée comme l’une des grandes favorites pour le titre, l’Argentine a connu une énorme désillusion lors de la 1ière journée en s’inclinant contre l’Arabie Saoudite (1-2). Les Argentins avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Messi sur penalty mais ont ensuite craqué en seconde période, en encaissant deux buts coup sur coup. Au pied du mur lors de son opposition face au Mexique, l’Albiceleste a connu une première période délicate au cours de laquelle les Mexicains se sont montrés les plus dangereux. Ensuite et comme c’est souvent le cas avec la sélection argentine, Messi a délivré sa sélection en inscrivant un but d’une superbe frappe en dehors de la surface de réparation. En fin de match, la Pulga a offert une passe décisive à Fernandez, qui a scellé la victoire des Argentins (2-0). Avec 3 points au compteur, les Albiceleste sont revenus dans le coup pour la qualification et vont devoir s’imposer contre la Pologne pour ne pas vivre un couac. Les hommes de Scaloni regonflés à bloc suite à leur succès contre le Mexique vont tout mettre en œuvre pour s’imposer.Pour affronter l’Argentine, la Pologne devrait s’appuyer sur son XI victorieux du Mexique avec évidemment en tête de file, Robert Lewandowski. L’attaquant du FC Barcelone vient de débloquer son compteur en Coupe du Monde et aura à cœur d’emmener sa formation en 8e de finale du Mondial. A l’autre bout du terrain, Szczesny est l’autre grand homme de ce début de Mondial pour la sélection polonaise. En effet, après avoir réalisé plusieurs parades contre le Mexique, le portier de la Juventus a sorti un penalty contre l’Arabie Saoudite. Défensivement, Matty Cash a été plutôt heureux de terminer le match contre les Saoudiens, avec plusieurs interventions à la limite du régulier.De son côté, l’Argentine compte sur son héros, Lionel Messi. Mal embarqué dans cette Coupe du Monde, l’Albiceleste a pu compter sur un coup de génie de la Pulga pour ouvrir le score contre le Mexique. Ensuite, le joueur du PSG s’est mué en passeur pour Fernandez, dont l’entrée en jeu a été intéressante. Scaloni devrait s’appuyer sur la formation qui a débuté contre les Mexicains.: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Krychowiak, Bielik - Zielinski, Frankowski - Milik, Lewandowski.: Emiliano Martinez - Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna - De Paul, Rodriguez, Mac Allister - Messi - Di Maria, Lautaro Martinez.L’Argentine connait la mission qui lui est réservée lors de cette dernière journée de poule. En effet, la donne est très simple car une victoire permettrait aux Argentins de se qualifier pour les 8e de finale et de finir en tête du groupe, ce qui leur ferait éviter un éventuel affrontement avec la France. Pour parvenir à ses fins, l’Albiceleste compte sur son meneur de jeu, Lionel Messi. Le Parisien a une nouvelle fois tiré son équipe d’une mauvaise passe lors du choc face au Mexique. Soulagés par leur dernière victoire, les Argentins devraient reprendre leur marche en avant face à la Pologne.