Pronostic Pologne Arabie Saoudite : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

Misez 50€ et Récupérez 100€ sur Pologne – Arabie Saoudite

Exemples du Bonus ParionsSport

Nos pronostics Pologne – Arabie Saoudite

Profitez de votre 1er pari DOUBLÉ chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de votre 1er pari DOUBLÉ chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de votre 1er pari DOUBLÉ chez ParionsSport (durée limitée)

La Pologne au pied du mur

L’Arabie Saoudite euphorique

De la continuité dans les 2 équipes

Les compo probables :

L’Arabie Saoudite sur sa lancée

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Pologne – Arabie Saoudite avec d'autres bonus chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chez ParionsSport En Ligne, vous misez votre 1pari jusqu'à 50€ et vous obtenez le double du montant de votre mise en bonus !- Vous faites un 1pari 50€ ⇒ Vous récupérez 100€- Vous faites un 1pari 25€ ⇒ Vous récupérez 50€Vous pouvez en + réaliser votre 1pari sur n'importe quelle cote pour obtenir ce bonus se terminant le 12 décembre.- Vous avez le droit à 100€ peu importe le résultat de votre 1pari de 50€- Misez par exemple votre 1pari de 50€ sur ce pari pour tenter de gagner- Peu importe le résultat du pari, vous récupérez 100€ pour continuer à miser !- Vous avez le droit à 100€ peu importe le résultat de votre 1pari de 50€- Misez par exemple votre 1pari de 50€ sur ce pari pour tenter de gagner- Peu importe le résultat du pari, vous récupérez 100€ pour continuer à miser !- Vous avez le droit à 100€ peu importe le résultat de votre 1pari de 50€- Misez par exemple votre 1pari de 50€ sur ce pari pour tenter de gagner- Peu importe le résultat du pari, vous récupérez 100€ pour continuer à miser !La Pologne est devenue une habituée des compétitions internationales. Cependant, hormis lors de son quart de finale de l’Euro 2016 en France, la sélection polonaise déçoit régulièrement lors des phases finales. Les partenaires de Robert Lewandowski ont terminé en seconde position de leur groupe des éliminatoires de qualification pour ce Mondial au Qatar. Contraints de disputer les barrages, les Polonais ont dans un premier temps bénéficié de l’éviction de la Russie et ont ensuite dominé la Suède en finale. Pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde, la Pologne a souffert face au Mexique qui s’est montré le plus entreprenant. Cependant, la plus grosse opportunité est à mettre à l’actif des Polonais avec un penalty accordé avec l’aide de la VAR. Habituellement très performant dans ce secteur de jeu, Robert Lewandowski a vu son tir repoussé par le portier mexicain Ochoa. Au final, les Polonais ont arraché un point (0-0) qui ne les arrange pas surtout au regard du résultat de l’Argentine lors de la 1ère journée. Avant son choc face à l’Albiceleste lors de l’ultime journée, la Pologne va devoir engranger le maximum de points face à l’Arabie Saoudite.L’Arabie Saoudite a réalisé la sensation de la première journée en s’imposant face à l’Argentine. Malmenés en 1ère période, les Saoudiens ont été plutôt chanceux de rentrer au vestiaire avec un retard d’un seul but. La sélection saoudienne a ensuite certainement profité d’une baisse de régime des Argentins et de leur déconcentration pour renverser le match sur deux très belles actions (victoire 2-1). Le capitaine Al-Dawsari a même inscrit un sublime but d’une frappe enroulée en pleine lucarne. Avec 3 points, l’Arabie Saoudite a pris les commandes du groupe et joue les trouble-fêtes parmi les nations considérées comme les favoris de cette poule. Très bons en contre-attaque, les Saoudiens pourraient profiter de la prise de risques des Polonais pour arracher un nouvel exploit. Pour valider son ticket pour la Coupe du Monde, l’Arabie Saoudite avait remporté son groupe devant le Japon, qui a signé l’autre performance de la 1ère journée en dominant l’Allemagne. Lors des différentes rencontres amicales préparatoires à la Coupe du Monde, la sélection saoudienne a souvent plutôt bien résisté, avec de nombreux matchs nuls face à des équipes comme l’Equateur, ou des succès contre l’Australie ou l’Islande.Pour affronter l’Arabie Saoudite, le sélectionneur polonais devrait reconduire son équipe et espère une réaction de Robert Lewandowski. Le buteur passé du Bayern au Barca cet été, s’est signalé en ratant son penalty face à Ochoa. Muet lors du Mondial 2018, l’attaquant polonais est attendu lors de cette affiche cruciale face à l’Arabie Saoudite. A ses côtés, le brillant Zielinski au Napoli n’a été que l’ombre de lui-même contre le Mexique. En revanche, le portier de la Juventus Szczesny a su faire les parades nécessaires pour contrecarrer les attaques mexicaines.De son côté, Hervé Renard a réussi un exploit majeur en permettant à sa sélection de s’imposer contre l’Argentine. L’éphémère coach de Lille semble s’épanouir dans son rôle de sélectionneur comme il l’avait démontré lors de ses expériences réussies avec la Zambie ou la Côte d’Ivoire en remportant la Coupe d’Afrique des Nations. Le coach français devrait s’appuyer sur son XI héroïque pour tenter d’enchainer un second succès. On pense notamment au capitaine Al-Dawsari, décisif face à l’Argentine avec une frappe magnifique. Dernier rempart de son équipe, le portier Al-Owais a été l’homme fort chez les Saoudiens en multipliant les parades qui ont permis à sa formation de conserver son avance.: Szczesny - Bednarek, Glik, Kiwior - Frankowski (ou Bereszinsky), Zurkowski, Krychowiak, Zielinski, Zalewski - Swiderski, Lewandowski.: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Boleahi, N.Al-Dawsari - Al-Abed, Al-Malki - Al-Buraikan, Kanno, S.Al-Dawsari - Al-Shehri.Portée par l’euphorie de sa victoire face à l’Argentine, l’Arabie Saoudite devrait être en mesure d’enchainer face à la Pologne. A l’aise dans un jeu de contre-attaques, la sélection saoudienne devrait laisser faire le jeu à une sélection polonaise contrainte de prendre des risques. Solide lors des matchs de préparation et victorieuse de l’Argentine, l’Arabie Saoudite semble en mesure d’arracher au moins le nul face à des Polonais pas spécialement brillants en compétition.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pologne – Arabie Saoudite encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !