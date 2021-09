Pronostic Pologne Angleterre : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Angleterre est en forme avant la Pologne

La Pologne fait partie des sélections qui se qualifient régulièrement pour les compétitions internationales, mais qui éprouvent les pires difficultés à briller une fois dans ces grands tournois. Ce fut notamment le cas en Russie en 2018 et lors du dernier championnat d’Europe, avec une élimination dès la phase de groupe. Les Polonais ont aussi vécu une entame de qualification pour le Mondial 2022 compliquée avec un nul en Hongrie (3-3) et une défaite en Angleterre (2-1). Les partenaires de Robert Lewandowski se sont repris depuis face aux modestes sélections d’Andorre (3-0), d’Albanie (4-1) et de San Marin (1-7). Ces bons résultats ont replacé la Pologne en 2position du groupe derrière des Anglais quasiment intraitables. Sur ce rassemblement, le buteur du Bayern Munich Lewandowski a encore scoré avec 3 réalisations en 2 matchs, pour un total de 6 depuis le début de ces éliminatoires.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Angleterre ne cesse de progresser comme l’ont démontré ces derniers résultats avec une demi-finale de Coupe du Monde et surtout la finale du dernier Championnat d’Europe. De plus, Gareth Southgate fait face à des choix de riches tant le potentiel anglais est impressionnant. Cet effectif de qualité permet auxde réaliser un parcours parfait pour le moment lors de ces qualifs’ avec 5 succès en autant de rencontres. Ajoutons que la sélection anglaise affiche de très bons bilans généraux avec 17 buts inscrits pour 1 seul encaissé. Facile vainqueur en Hongrie (4-0), l’Angleterre, largement remaniée, n’a pas connu le moindre problème face à Andorre (4-0). Pour cette opposition face au plus sérieux adversaire du groupe, le technicien anglais devrait aligner ses meilleurs éléments et revenir au XI qui a affronté la Hongrie, avec un Harry Kane buteur sur les deux matchs. En pleine bourre, l’Angleterre devrait s’imposer face à la Pologne et faire ainsi un grand pas vers la qualification.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pologne Angleterre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !