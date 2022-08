Pronostic Plzen Sheriff Tiraspol : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Plzen confirme face au Sheriff Tiraspol

Dans un championnat de République Tchèque dominé ces dernières années par le Slavia Prague, Plzen a remporté le titre la saison passée. Autorisé donc à jouer ces tours préliminaires de Ligue des Champions, le club a déjà passé un tour face à l'HJK Helsinki (deux victoires 0-1 et 5-0). A l'aller, le Viktoria Plzen a enchaîné, en s'imposant chez le Sheriff Tiraspol grâce à des buts de Chory et Bucha. En championnat, Plzen avait démarré par un mauvais nul sur la pelouse de Teplice (2-2), mais il s'est rattrapé à domicile ce week-end face à Pardubice (2-1). En face, le Sheriff Tiraspol avait été la grosse surprise du début de la dernière Ligue des Champions. Vainqueur à la suite du Shakhtar et du Real Madrid à Bernabeu, le club moldave avait en revanche lâché prise derrière, puis perdu de nombreux bons joueurs début 2022. De nouveau champion national, le Sheriff Tiraspol a dû passer par le 1tour préliminaire. Après avoir difficilement éliminé Zrinsjki et Maribor (nul à l'extérieur et petite victoire à domicile à chaque fois), le club d'Abou Ouattara (ex-Valenciennes) a donc perdu à la maison lors du match aller de ce 3tour malgré une ouverture de score. Comme Plzen, le Sheriff a démarré son championnat par un nul à l'extérieur, avant de s'imposer à domicile ce week-end. A l'image du match aller, Plzen devrait pouvoir l'emporter.