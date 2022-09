Pronostic Plzen Inter Milan : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

L’Inter Milan se relance à Plzen

Vainqueur du championnat de République Tchèque, Plzen a été contraint de passer par les barrages pour intégrer la phase de groupe. Les Tchèques ont fait le taf en éliminant successivement les Finlandais de HJK, les Moldaves du Sheriff Tiraspol et les Azéris de Qarabag. Malheureusement pour la formation tchèque, elle n’a pas été chanceuse lors du tirage au sort des groupes puisqu’elle est tombée dans la poule la plus relevée avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et l’Inter, qui ont tous déjà remporté la Ligue des Champions dans les 15 dernières années. Pour sa première sortie, le Vikroria s’est logiquement incliné au Camp Nou face à un FC Barcelone porté par Lewandowski (5-1). Malgré l’écart entre les deux équipes, Plzen n’a pas hésité à jouer et a par à-coups mis la défense catalane en difficulté. Sur le plan national, les hommes de Michal Bilek ont déjà pris les commandes devant le Slavia et le Sparta. Le week-end dernier, Plzen a arraché la victoire face au Sigma Olomouc (2-3), avec notamment un doublé de Chory, qui rejoint Mosquera comme meilleur buteur du club.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Inter avait renoué avec le Scudetto il y a deux saisons de cela. Suite à ce succès, des mouvements importants ont touché l’équipe avec les départs de Conte, Lukaku ou Hakimi. Arrivé pour remplacer Conte, Inzaghi a connu une première saison sur courant alternatif. Sa formation a toujours été engagée dans la lutte pour le titre mais a été dominée par le grand rival du Milan AC. Pour tenter de renouer avec la victoire, les Nerazzurri ont rapatrié Lukaku, dont le passage à Chelsea aura été sans éclat. L’attaquant belge est actuellement blessé et manquera le voyage en République Tchèque, laissant la place au duo Dzeko (1 but) - Martinez (3 buts) devant. Dans le cadre de la 1journée de Ligue des Champions, l’Inter s’est logiquement incliné face à une formation du Bayern nettement plus convaincante (0-2). Au pied du mur, le club italien doit se reprendre face à la plus faible équipe du groupe, avant la double confrontation face au FC Barcelone. Le début de saison de l’Inter est décevant avec notamment des défaites lors de tous les chocs disputés, face à la Lazio (3-1), contre le Milan AC (3-1) et donc face au Bayern Munich (0-2). Le week-end dernier, les Nerazzurri ont de nouveau souffert pour s’imposer face au Torino, décrochant la victoire en toute fin de rencontre par Brozovic (1-0). Malgré des prestations loin d’être convaincantes, l’Inter arrive à faire le travail face aux "petites équipes" (4 victoires en 7 matchs depuis le début de saison) et devrait faire le job face à Plzen en décrochant les 3 points.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(308€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(420€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Plzen Inter Milan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !