Pronostic Plzen FC Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le FC Barcelone fait le taf à Plzen

Tombé dans le groupe de la Mort avec le Bayern, l'Inter et le FC Barcelone, le Viktoria Plzen avait très peu de chances de se qualifier. Après 5 journées, les Tchèques sont derniers et le resteront, eux qui affichent 0 point au compteur et 20 buts encaissés pour 3 matchs (dont un au match aller perdu au Camp Nou 5-1). Le club tchèque est également la seule formation de ce groupe à être parvenu à inscrire des buts au Bayern. Lors de la dernière journée, le Viktoria a été battu par une formation de l'Inter qui jouait sa qualification (4-0). La formation tchèque se montre en revanche très intéressante sur le plan national puisqu'elle en occupe la tête avec 4 points d'avance sur le Slavia Prague. Le week-end dernier Plzen s'est imposé 3-0 à Zlin grâce à ses hommes forts avec un doublé de Jirka et une réalisation de Chory.

En face, le FC Barcelone vient de vivre une nouvelle désillusion en ne se qualifiant pas pour les 8de finale de la Ligue des Champions pour la seconde saison consécutive. En effet, le club catalan a été dominé par le Bayern et n'a pas réussi à s'imposer contre l'Inter. Battus facilement par le club bavarois lors des 2 confrontations (5-0 en cumulé), le Barca a été décevant contre l'Inter avec une défaite à Giuseppe Meazza (1-0) pour un nul au Camp Nou (3-3). Les hommes de Xavi sont en revanche assurés de disputer l'Europa League puisqu'ils sont sûrs de finir en troisième position. Cette opposition face au Viktoria ne revêt aucun enjeu mais doit permettre au Barca de relever la tête pour finir sur une bonne note face à un adversaire très modeste. En Liga, le FC Barcelone a seulement laissé des points en route lors de la 1journée face au Rayo Vallecano et plus récemment dans le classico face au Real Madrid (3-1). Le week-end passé, dans un match sans relief, les Barcelonais se sont imposés à Valence (0-1) sur une réalisation de Lewandowski dans le temps additionnel. Ce dernier sera laissé au repos face à Plzen et Torres devrait être titularisé. Ce succès précieux face à Valence permet au club catalan de revenir à un point du Real Madrid. Ce mardi, le Barca devrait faire le taf face à la modeste formation de Plzen.