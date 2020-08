Pronostic Philadelphie Union Portland Timbers : Analyse, prono et cotes du match de MLS

Une demi-finale avec des buts entre Philadelphie et Portland

La première demi-finale de Major League Soccer oppose Philadelphie Union aux Portland Timbers dans la nuit de mercredi à jeudi. Union est sorti deuxième du Groupe A derrière Orlando City. Lors des huitièmes de finale, Philadelphie s’est défait du New England Revolution (1-0) sur une réalisation de son buteur brésilien Sergio Santos. En quart de finale, les coéquipiers de l'ancien Nantais Alejandro Bedoya ont connu moins de difficultés et ont triomphé du Sporting Kansas City (3-1) avec à la clé un doublé pour le buteur brésilien. Sergio Santos sera l’homme à surveiller pour la défense des Portland Timbers.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Portland Timbers ont fini en tête de leur groupe F dans lequel on retrouvait également le Los Angeles FC, le Houston Dynamo et le Los Angeles Galaxy. Les protégés du coach vénézuélien Giovanni Savarese ont eu chaud lors des huitièmes de finale où ils se sont seulement qualifiés aux tirs aux buts face au FC Cincinnati après un match avec des buts des deux côtés. En quart, les Timbers ont connu moins de problèmes face au New York City FC (3-1). Pour cette première demi-finale, nous voyons les deux équipes marquer comme lors de 10 des 11 dernières rencontres officielles de Portland.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Philadelphie Union Portland Timbers encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !