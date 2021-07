Pronostic Pérou Paraguay : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la Copa América

Pérou – Paraguay : l’air de la Copa a réveillé les Incas

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Pérou - Paraguay chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Finaliste de la dernière édition de la Copa América, le Pérou a réalisé une phase de poule intéressante lors de cette nouvelle édition. Hormis contre le Brésil en ouverture avec une défaite sans appel (4-0), les hommes de Ricardo Gareca sont restés invaincus lors des autres rencontres. En effet, los Incas ont dominé la Colombie (2-1), avant d’être tenus échec par l’Equateur (2-2). Lors de leur dernière opposition, les partenaires du latéral stéphanois Miguel Trauco ont assuré l’essentiel face au Venezuela (0-1) grâce à la 2réalisation consécutive d’André Carrillo. Ces résultats ont permis au Pérou de prendre la 2place du groupe B et d’affronter le 3de l’autre poule. En difficulté lors des qualifications pour le Mondial 2022, le Pérou semble retrouver de sa superbe lors de cette Copa América. Dans les rangs péruviens, outre Trauco, on retrouve notamment Lapadula, attaquant italo-péruvien bien connu des amateurs de Serie A et passé par le Milan AC.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Paraguay a fait juste le taf lors de la phase de poule en accrochant la qualification pour les quarts de finale. Laa débuté par une victoire face à une Bolivie loin du compte lors de cette Copa America (3-1). Ensuite, les hommes de Berizzo ont cédé face au favori de leur groupe, l’Argentine (1-0). La qualification pour les quarts de finale a été acquise dès la 3journée avec un succès net face au Chili (2-0) avec un Almiron à la fois buteur et passeur. Sans inspiration lors de son dernier match, le Paraguay s’est incliné face à l’Uruguay d’Edinson Cavani (défaite 1-0), et a en plus vu Almiron quitter ses partenaires précipitamment. Malgré cette triste prestation, les Paraguayens se sont consolés avec la qualification pour les quarts de finale. Ces derniers mois, le Paraguay a fait preuve de solidité, notamment lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, où ils n’ont perdu qu’un seul match sur les 6 disputés, et cela face à un Brésil qui survole les qualifs’. Le Pérou semble renaitre à chaque Copa America et devrait être en mesure d’au moins tenir tête à une solide sélection paraguayenne, contre laquellesont invaincus lors des 7 dernières confrontations.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en cash back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en cash back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avec(20€ sans SORTIR LA CB + un 1er pari remboursé de 150€) en rentrant le code "SOFOOT20"avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Pérou Paraguay détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !