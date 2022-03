Pronostic Pérou Paraguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Le Pérou s’adjuge la place de barragiste face au Paraguay

La dernière journée des éliminatoires en Amérique du Sud doit nous offrir un dernier verdict, à savoir quelle sera la nation qualifiée pour les barrages pour le Mondial 2022. Trois sélections peuvent encore prétendre à cette place : le Chili, la Colombie et le Pérou. La sélection péruvienne est la mieux placée avec un point d'avance sur les Colombiens et 2 sur les Chiliens. L'objectif est clair pour les Incas, s'imposer pour ne pas dépendre des résultats des autres. En 2018, le Pérou avait déjà participé aux barrages et avait finalement décroché son ticket pour la Russie. La semaine passée, les Péruviens auraient pu faire un grand pas vers les barrages mais se sont inclinés sur la pelouse de l'Uruguay (1-0) qui a ainsi oblitérer son ticket pour le Qatar. Sur ce rassemblement, le sélectionneur argentin Gareca peut compter sur un effectif intéressant avec les Yotun, Lapadula, Carillo, Cueva, Advincula ou Trauco. Habituels cadres de cette équipe, les « expérimentés » Farfan et Guerrero ne sont plus appelés. A domicile, le Pérou a connu une mauvaise entame avec trois revers face au Brésil, l'Argentine et la Colombie, mais a depuis parfaitement réagi et n'a plus perdu le moindre match.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Paraguay vient de décrocher une très belle victoire face à l'Equateur (3-1) qui s'est tout de même qualifié pour le Mondial 2022 malgré ce résultat. Lane joue plus rien car elle déjà éliminée mais elle a montré face aux Equatoriens qu'elle ne galvauderait pas la fin de la compétition. Pour ce rassemblement, le sélectionneur argentin Schelotto avait décidé de convoquer plein de nouveaux joueurs. Ce vent de fraîcheur a parfaitement fonctionné face à l'Equateur avec notamment un but de Morales pour sa première sélection. Pour accompagner cette nouvelle génération, les Balbuena, Gomes ou Almiron ont tenu leur rôle. Le joueur de Newcastle a même conclu le score pour son équipe. Le seul point négatif de cette rencontre a été l'expulsion de Riveros pour deux cartons jaunes qui manquera donc le déplacement à Lima. Laréussit peu face au Pérou et reste sur 6 revers face aux Incas. Déterminé à accrocher la place de barragiste, le Pérou devrait prendre le dessus à domicile sur le Paraguay.