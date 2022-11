Pronostic Pérou Paraguay : Analyse, cotes et prono du match amical

Un Pérou – Paraguay cadenassé

Cette rencontre entre le Pérou et le Paraguay met aux prises deux sélections non qualifiées pour le Mondial. La sélection péruvienne avait pourtant fini en 5position dans la zone Amérique du Sud mais n'a pas su remporter son barrage face à l'Australie. Après 120 minutes d'un match intense, les Incas n'ont pas réussi à trouver la faille et se sont inclinés lors de la séance des tirs aux buts. Présents en 2018, les Péruviens avaient ensuite réalisé 2 Copas America intéressantes en arrivant notamment en finale face au Brésil. Depuis sa contre-performance face à l'Australie, le Pérou a disputé deux rencontres amicales pour un revers contre le Mexique (0-1) et un succès face à la modeste sélection du El Salvador (1-4). Pour affronter le Paraguay, le sélectionneur Reynoso a décidé d'écarter les anciens Farfan et Guerrero pour laisser place à des éléments plus jeunes. Si l'on retrouve le portier Gallese aux cages, Cueva au milieu, l'attaque est très inexpérimentée puisque Valera est le plus capé avec 9 sélections.

En face, le Paraguay a terminé les éliminatoires pour le Mondial en 8position sur 10 équipes. Lors de la dernière journée de ce mini-championnat, les Paraguayens s'étaient inclinés à Lima face au … Pérou (2-0). Depuis ce revers, laa disputé plusieurs rencontres amicales avec un revers contre le Japon, pour des succès contre le Mexique (1-0) et les Emirats Arabes Unis (1-0) et des nuls contre la Corée du Sud (2-2) et le Maroc (0-0). Dans cette sélection, on retrouve un joueur qui brille actuellement en Premier League avec son club de Newcastle, Miguel Almiron. Le Magpie a déjà inscrit 8 réalisations soit quasiment l'équivalent de ce qu'il avait inscrit lors de ces 4 premières saisons Outre-Manche (9 buts en Premier League de 2018 à 2022). A ses côtés, on retrouvera le capitaine Gustavo Gomez (ex-Milan), essentiel en défense mais aussi l'expérimenté Ortiz au milieu de terrain. Dans cette affiche entre deux sélections qui ne jouent rien et qui sont en général plus solides défensivement que créatifs offensivement, on pourrait voir moins de 3 buts comme lors des 3 dernières rencontres du Paraguay. A Lima, le Pérou pourrait faire plaisir à ses supporters en l'emportant.