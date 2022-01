Pronostic Pérou Equateur : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Un Pérou – Equateur cadenassé

Pourtant privé de ses 2 stars, Farfan et Guerrero, le Pérou a réalisé une très bonne opération la semaine passée en s'imposant en Colombie (0-1). Dominés toute la rencontre,ont profité d'un contre en fin de rencontre pour décrocher 3 points précieux. Ce succès permet au Pérou de se retrouver parmi les qualifiables directement pour le prochain Mondial, à la 4e place. Cependant, rien n'est encore assuré puisque le Pérou ne possède qu'un point d'avance par rapport à l'Uruguay, barragiste. La sélection péruvienne avait réussi à se qualifier pour le Mondial 2018 en Russie où elle avait évolué dans le groupe de la France. L'été dernier, le Pérou a réalisé une très bonne Copa America terminée à la 4place.sont invaincus lors des 4 dernières réceptions à domicile dans ces éliminatoires avec un nul contre l'Uruguay (1-1) et 3 succès face au Venezuela (1-0), le Chili (2-0) et la Bolivie (3-0).En face, l'Equateur est la grosse surprise de cette campagne d'éliminatoires pour le Mondial 2022. La Tri se trouve sur le podium, à la 3place, avec 5 points d'avance sur le barragiste et 3 matchs encore à jouer. Bien placé, l'Equateur vient de réaliser une très bonne opération face au Brésil en résistant à la Seleção (1-1). Lors de cette rencontre animée, le portier Dominguez a été expulsé suite à jeu dangereux sur Cunha et manquera ce déplacement au Pérou. Les partenaires de Valencia ont affiché un très bel état d'esprit pour revenir au score et tenir leur match nul. A l'instar du Pérou, l'Equateur est sur une série de 4 matchs sans la moindre défaite. Cette opposition entre deux formations qui cherchent à se qualifier pour le Mondial 2022 et pour lesquelles chaque point est précieux devrait nous offrir une rencontre cadenassée avec moins de 3 buts. Cela a déjà été le cas pour le 1match de ces deux sélections en fin de semaine passée.