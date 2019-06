Pronostic Pérou Costa Rica : Analyse, prono et cotes du match amical international

Peu de buts à prévoir entre le Pérou et le Costa Rica

A quelques jours du début de la Copa America et de la Gold Cup, le Pérou et le Costa Rica s'affrontent en match amical dans la nuit de mercredi à jeudi. Les deux formations étaient du Mondial russe mais n'ont pas réussi à sortir de leur groupe, à cause notamment de leurs carences offensives (seulement 2 buts marqués respectivement par chaque sélection en 3 rencontres). Les Péruviens, qui avaient tout de même laissé une bonne impression générale a conservé une ossature identique avec notamment les expérimentés Farfan et Guerrero en pointe. Mais depuis la Coupe du Monde, les résultats sont décevants, les Péruviens ayant enchaîné plusieurs défaites. Leurs dernières rencontres ont été peu spectaculaires puisque 4 de leurs 5 derniers matchs ont offert moins de 3 buts. De son côté, le Costa Rica n'est pas non plus au mieux, comptant seulement 3 victoires lors de ses 14 derniers matchs. A l'image des matchs du Pérou, les 3 dernières rencontres des Costaricains ont offert moins de 3 buts. Avec Keylor Navas dans les buts, les partenaires de Bryan Ruiz possède un portier expérimenté et décisif, placé devant une défense souvent composée de joueurs solides (Gonzalez, Gamboa, Oviedo, Duarte, etc.). Pour ce match entre deux formations en quête de confiance, nous voyons un match fermé avec moins de 3 buts.