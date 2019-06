Pronostic Pérou Colombie : Analyse, prono et cotes du match amical international

La Colombie sur sa lancée face au Pérou

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Pérou – Colombie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A quelques jours du début de la Copa America, le Pérou et la Colombie disputent leur dernière rencontre amicale. Depuis son parcours au Mondial russe, le Pérou a connu une période difficile. Le succès difficile obtenu cette semaine face au Costa Rica a certainement redonné un coup de boost àavant le début de la Copa America, mais c'est ce match face à la Colombie qui devrait permettre de voir où en sont vraiment les Péruviens. Dans cette équipe, on retrouve toujours Farfan et Guerrero qui font les beaux jours de la sélection depuis de nombreuses années.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Colombie a mieux digéré son élimination de la dernière Coupe du Monde. Depuis, Los Cafeteros n’ont perdu qu’une fois face à la Corée du Sud (2-1) à Séoul. Cette semaine, ils ont déroulé face au Panama (3-0). De plus, Carlos Queiroz dispose d’un groupe talentueux avec les Falcao, James Rodriguez, Cuadrado, Arias ou Zapata (auteur d'une grosse saison avec l’Atalanta). Facile vainqueur du Panama cette semaine et victorieuse de 4 de ses 5 derniers matchs, la Colombie semble capable de s’imposer face au Pérou qui a perdu 5 de ses 9 dernières rencontres.- Vous obtenez 10€ offerts sans sortir votre CB + un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pérou - Colombie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !