Pronostic Pérou Chili : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

Un Pérou – Chili avec des buts de chaque côté

Dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, le Pérou reçoit le Chili. A l'heure actuelle, ces deux sélections sont loin du compte puisquepointent à une décevante 7place avec 8 points au compteur, tandis que lasuit avec un point de moins en 8e position. Paradoxalement, si le Pérou souffre lors de ces qualifications, il reste sur deux excellentes Copa America avec une finale en 2019 et une demi-finale en 2021. Lors des dernières rencontres, les Péruviens ont fait un match nul contre l'Uruguay (1-1) et se sont imposés contre le Venezuela (1-0). En revanche,ont perdu face à un Brésil intraitable (2-0). Pour ce rassemblement, le Pérou s'appuie sur ses cadres et notamment sur l'expérimenté Farfan, de retour après une blessure. De plus, le buteur Guerrero est également présent comme l'est le défenseur stéphanois Miguel Trauco.De son côté, le Chili a été pendant plusieurs saisons l'une des meilleures formations d'Amérique du Sud. Depuis quelques années, la Roja semble sur le déclin comme le montre ses résultat. Cette perte de vitesse provient certainement du vieillissement des stars chiliennes comme Sanchez ou Vidal. En effet, les chiliens se sont fait sortir dès les quarts de finale de la Copa America et occupent une décevante 8e place au classement. De retour du Brésil après la Copa, le Chili s'est incliné à domicile face à la Selecao (0-1), et contre la Colombie (3-1) mais avait entretemps obtenu un nul face à l'Equateur (0-0). Le Chili s'appuiera sur une bonne partie de ses cadres habituels puisque les Bravo, Medel, Isla, Maripan, Vidal, Arranguiz ou Alexis Sanchez sont tous sélectionnés. Cette rencontre entre des Péruviens qui veulent se relancer et des Chiliens qui y croient toujours devrait nous offrir des buts de chaque côté.