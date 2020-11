Pronostic Pérou Argentine : Analyse, prono et cotes du match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022

L’Argentine fait le boulot au Pérou

Finaliste de la dernière Copa America en étant l'auteur de quelques hold-up, le Pérou a du mal à redémarrer. Privé en ce moment de ses deux stars Farfan (vieillissant) et Paolo Guerrero (gravement blessé avec son club brésilien), la sélection ne compte qu'1 point après 3 journées. Après avoir tenu en échec le Paraguay (2-2) pour le début des éliminatoires de la zone AmSud, les Péruviens ont été dominés à domicile par le Brésil (2-4) en octobre. Ce week-end, le Pérou a été dominé chez un Chili pourtant privé d'Alexis Sanchez (2-0) et se classe 8sur 10 équipes.

En pleine reconstruction mais toujours autour de Messi, l'Argentine n'est toujours pas sereine. Cependant, elle a bien mieux démarré que le Pérou dans ces éliminatoires. Les Argentins avaient en effet parfaitement lancé leurs qualifications en dominant l'Equateur (1-0) sur un penalty de Messi avant de s'imposer en altitude face à la Bolivie (2-1). Ce week-end, l'Argentine a été bousculé par un Paraguay intéressant (5de la poule) et a pu arracher le nul à domicile (1-1). Sur une série de 10 matchs consécutifs sans défaite, la sélection albiceleste doit rattraper les points perdus face au Paraguay et pourrait aller s'imposer chez un Pérou en difficultés.