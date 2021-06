Pronostic Pays de Galles Suisse : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

La Suisse s’affirme face au Pays de Galles

Pour le compte de la 1journée de l’Euro, le Pays de Galles affronte la Suisse à Bakou. La sélection britannique rêve de récidiver sa performance de l’Euro 2016 en France, où elle avait atteint les demi-finales face au Portugal. Surprise du dernier championnat d’Europe, le Pays de Galles s’était appuyé sur un Gareth Bale exceptionnel et un Aaron Ramsey, omniprésent au milieu de terrain. Ses deux éléments sont toujours présents dans l’effectif mais n’affichent pas le même niveau de forme, eux qui n'ont pas été toujours titulaires dans leur club respectif cette année (Tottenham et la Juve). En revanche, comme souvent dans les sélections britanniques, ces joueurs ont tendance à se sublimer dès qu’ils représentent leur pays. Pour se qualifier pour cet Euro, les Gallois ont fini 2de leur groupe derrière la Croatie, grâce à un succès décisif lors de la dernière journée face à la Hongrie sur un doublé de Ramsay (2-0). Le Pays de Galles s’est montré plutôt intéressant lors des dernières années en s’imposant notamment face à des sélections dans les cordes des hommes de Rob Page. Moins en réussite face aux grosses écuries, les partenaires du revenant Joe Allen se sont notamment inclinés contre l’Angleterre (3-0), la Belgique (3-1) et la France (3-0) lors des 10 derniers mois.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Suisse s’est installée comme une nation solide au niveau européen. Huitième de finaliste de l’Euro 2016 et du Mondial 2018, la Nati espère progresser et enfin passer un palier lors de cette nouvelle édition. Les Suisses ont confirmé leur statut en remportant leur groupe de qualification devant le Danemark et l’Irlande. En Ligue des nations, les partenaires de Xhaka ont fini troisièmes d’un groupe qui comprenait de solides adversaires comme l’Espagne ou l’Allemagne. Bien partie lors des éliminatoires pour le mondial 2022 avec deux succès face à la Bulgarie (1-3) et la Lituanie (1-0), la Nati a disputé deux matchs de préparation en prévision de l’Euro pour deux victoires face aux Etats Unis (2-1) et contre le Liechtenstein (7-0). Le sélectionneur Petkovic s’appuie sur un groupe habituel avec les Rodriguez, Xhaka, Seferovic, Schär ou Shaqiri. Cohérente et très solide depuis plusieurs années, la Suisse devrait au moins accrocher un match nul pour son entrée dans le groupe A face au Pays de Galles.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecqui vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays de Galles Suisse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !