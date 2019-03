Pronostic Pays de Galles Slovaquie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

1

Le Pays de Galles doit battre la Slovaquie pour rêver d’un nouvel Euro

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 110€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Pays de Galles - Slovaquie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grosse surprise de l'Euro français, le Pays de Galles avait réussi l’exploit de se qualifier pour les demi-finales du championnat d'Europe 2016. Depuis, les partenaires de Gareth Bale n’ont pas réussi à confirmer. Incapables de se qualifier pour le Mondial, ils ont été devancés par le Danemark en Ligue des Nations. En milieu de semaine, les hommes de Ryan Giggs ont rencontré Trinidad et Tobago en amical pour une petite victoire (1-0). Néanmoins, le XI aligné face à la Slovaquie devrait être totalement différent avec les entrées des expérimentés Bale, Ramsey, Hennesey, Williams et autre Ben Davies. Dans un groupe plutôt ouvert avec la Croatie, qui fait figure de favori, le Pays de Galles peut tirer son épingle du jeu. Pour cela, les Gallois doivent s’imposer face à un concurrent la qualification.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Comme le Pays de Galles, la Slovaquie a participé à l’Euro 2016 mais n’a pas vu le Mondial russe. De plus, son parcours lors de la Ligue des Nations a été très peu rassurant avec trois défaites pour une seule victoire face à une Ukraine alors déjà qualifiée. De plus, si Hamsik fait toujours partie de la sélection, les Skrtel, Hubocan, Weiss ou Nemec ont pris leur retraite internationale. L’ancien du Napoli et capitaine de la sélection a mené son équipe à la victoire jeudi, à domicile, face à la Hongrie pour son 1er match des éliminatoires (les Gallois étaient exempts de cette 1ere journée). Lors de l’Euro 2016 en France, les deux formations étaient dans le même groupe et les Gallois s’étaient imposés (2-1) avec un but de Bale notamment. Pour cette rencontre, nous voyons le Pays de Galles soutenu par son public s’imposer face à la Slovaquie qui est en grosses difficultés à l'extérieur (1 nul et 7 défaites sur ses 8 derniers déplacements).- Vous obtenez un 1er pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays de Galles Slovaquie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !