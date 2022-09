Pronostic Pays de Galles Pologne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Le Pays de Galles sauve l’honneur face à la Pologne

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Pays de Galles Pologne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Pays de Galles a participé aux deux derniers championnats d’Europe en se hissant notamment en demi-finale en 2016. L’an passé lors du championnat d’Europe disputé en Angleterre, les Gallois ont été sortis en huitième de finale par le Danemark. Sur leur lancée, les partenaires de Gareth Bale ont décroché une qualification historique pour le Mondial 2022 après plus de 60 ans d’attente. Cette bonne dynamique a du mal à se faire ressentir en Ligue des Nations où les Gallois accumulent les défaites. En effet, lors de son 1match, Robert Page avait fait le choix logique et payant d’aligner une équipe remaniée en Pologne (revers 2-1) en prévision de la finale des barrages face à l’Ukraine. Ensuite, les Gallois ont perdu leurs deux rencontres face aux Pays Bas et ont par contre pris un point, à domicile d'ailleurs, contre la Belgique. En milieu de semaine, les Britanniques ont réagi trop tard en Belgique (2-1) et se retrouvent en dernière position du groupe avec 3 points de retard sur la Pologne qu'il faudra battre pour ne pas finir dernier. Cette sélection s’appuie sur le talent de Gareth Bale qui évolue désormais en MLS. A ses côtés, on retrouve les jeunes pousses Ampadu, Williams ou Johnson.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Pologne s’est montrée très régulière dans ses performances lors des 8 dernières années, en se qualifiant systématiquement pour les phases finales de compétition internationale. En revanche, la sélection polonaise peine à briller dans ces grands tournois. Qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde grâce à sa victoire sur la Suède en barrage, la Pologne souffre lors de cette campagne de Ligue des Nations. En effet, les partenaires de Lewandowski subissent la des Pays-Bas et d'une Belgique en tête du groupe. Battu par les Pays-Bas (0-2) en milieu de semaine, la sélection polonaise possède donc 3 points d’avance sur le dernier qui n’est autre que le Pays de Galles. L’objectif de la Pologne est désormais de conserver sa place en Ligue A et de se préparer pour le Mondial 2022. Au niveau de l’effectif, la Pologne s’appuie sur un groupe habituel avec les Milik, Krychowiak, Glik et l’incontournable Robert Lewandowski. Devant son public et avec peut-être le retour de Bale en titulaire, le Pays de Galles aura à cœur de terminer sur une bonne note pour se tourner vers la préparation du Mondial au Qatar.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays de Galles Pologne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !