Pronostic Pays de Galles Irlande : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Le Pays de Galles assure face à l’Irlande

Dans le cadre de la Ligue des Nations, le Pays de Galles reçoit l'Irlande ce dimanche. Les Gallois, absents du Mondial russe, ont réussi à valider leur ticket pour l'Euro en terminant en 2position de leur groupe, derrière la Croatie. Demi-finaliste en France en 2016, le Pays de Galles rêve de renouveler cette performance en juin. La sélection galloise réalise en tout cas un excellent départ dans cette nouvelle Ligue des Nations et a pris les commandes de son groupe devant la Finlande. Invaincus, les Gallois ont dominé la Finlande, la Bulgarie (2 fois) pour un nul en Irlande. Lors de leurs 12 dernières rencontres disputées, les partenaires de Gareth Bale n'ont perdu qu'une seule fois et cela face à l'Angleterre en amical. En milieu de semaine, Gallois et Américains se sont quittés sur un nul en amical (0-0).

De son côté, l'Irlande ne participera à l'Euro suite à sa défaite lors des barrages face à la Slovaquie. Les Irlandais n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre en Ligue des Nations. Les hommes de Stephen Kenny ont perdu leurs deux matchs face à la Finlande, et ont partagé les points face à la Bulgarie et l'Irlande. Le bilan est maigre pour la sélection irlandaise avec un seul but inscrit pour 3 encaissés. En milieu de semaine, la sélection irlandaise a été surclassée par l'Angleterre (3-0). Pour cette opposition, le Pays de Galles et son excellente dynamique, devrait au moins accrocher un nul face à l'Irlande, dans une rencontre avec moins de 3 buts.