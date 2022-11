Pronostic Pays de Galles Iran : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Pays de Galles Iran

Nos paris sur Pays de Gales - Iran

Le Pays de Galles rassuré par sa fin de match

L’Iran malmené

Des changements à prévoir de chaque côté

Les compo probables :

Le Pays de Galles sur sa lancée

Pour son premier match de la Coupe du Monde, le Pays de Galles a montré deux visages. Le premier passif pendant 60 minutes de jeu et un second nettement plus mordant lors de la dernière demi-heure. En effet, les Gallois sont passés à côté lors de la première période et se sont retrouvés logiquement menés au score suite à l'ouverture du score de Weah, venu ponctuer un temps fort des Américains. Malmenés, les partenaires de Ramsay sont rentrés au vestiaire sur un score défavorable qui aurait pu être plus lourd. Entré à la pause, Moore a changé le cours du match. Le longiligne attaquant a servi de point d'appui à ses coéquipiers qui ont du coup évolué un cran plus haut. Comme souvent quand le Pays de Galles en a besoin, Bale est sorti de sa boîte pour provoquer un penalty qu'il a lui-même transformé. Malgré un nul qui ne les arrange pas, les Gallois ont certainement été boostés par leur fin de match. Ce vendredi, les protégés de Robert Page n'auront pas le choix et devront s'imposer face à l'Iran avant d'affronter le grand favori du groupe, l'Angleterre.Suite à ses excellentes prestations lors du Mondial 2018, l'Iran était attendu lors de son entrée en lice contre l'Angleterre. Pour lancer cette rencontre, la sélection iranienne a décidé de ne pas chanter son hymne pour marquer son mécontentement avec le régime en place et le conflit qui oppose une bonne partie du pays à ses dirigeants. Ce geste fort a certainement inhibé les velléités iraniennes qui ont explosé en vol face à une séduisante équipe d'Angleterre (2-6). Dans ce marasme vécu par la sélection iranienne, la réaction de fin de match avec les deux buts inscrits par l'attaquant de Porto, Taremi reste le seul point positif de ce match. Comme le dit l'adage, il vaut mieux perdre une fois 6-0 que 6 fois 1-0. L'Iran a encore une chance de se qualifier mais doit dans un premier temps s'imposer face au Pays de Galles pour s'offrir une finale contre les Etats-Unis.Suite aux performances respectives de leur équipe, Robert Page et Carlos Queiroz devraient procéder à des changements dans leur XI. Du côté gallois, Kieffer Moore de Bournemouth devrait débuter. Son entrée en jeu a été décisive puisqu'il a permis à son équipe d'évoluer plus haut en servant de point d'appui. L'un des autres grands hommes de la rencontre a été Gareth Bale. Peu en vue, l'ancien Madrilène est sorti de sa boîte en provoquant un penalty qu'il s'est lui-même chargé de transformer. Au milieu de terrain, Ampadu a réalisé une très belle prestation mais a fini avec des crampes.Malgré le match compliqué de son équipe, Taremi a sorti son épingle du jeu en inscrivant un doublé face aux Anglais. Entré en cours de jeu, Azmoun du Bayer Leverkusen devrait débuter contre le Pays de Galles pour apporter une touche technique. Remplaçant contre les Anglais, Hosseini a vécu un calvaire lorsqu'il a pris la place du portier titulaire Beiranvand, blessé. Victime d'un gros choc, le gardien n°1 Beiranvand n'est pas assuré de pouvoir tenir sa place.: Hennessey - Davies, Mepham, Rodon - Roberts, Ampadu, Ramsey, Williams - Bale, James - Moore.: Beiranvand (ou H.Hosseini) - Moharrami, Kanaani, Pouraliganji, Hajsafi - Ezatolahi - Jahanbakhsh, Gholizadeh, Ghoddos, Taremi - Azmoun.Auteur d'une seconde période de bonne facture contre les Etats Unis, le Pays de Galles va vouloir débuter cette rencontre comme il l'avait fini la précédente. De plus, les Gallois possèdent une arme importante avec Gareth Bale qui a montré qu'il était prépondérant dans le système de jeu de son équipe. Face à une sélection iranienne qui devrait prendre des risques pour s'imposer, le Pays de Galles pourrait profiter de l'efficacité de Bale pour l'emporter.