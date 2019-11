Pronostic Pays de Galles Hongrie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Le Pays de Galles va chercher la qualification face à la Hongrie

Dans ce groupe E, la Croatie est d'ores et déjà qualifiée pour la phase finale de l'Euro. Une autre place est en jeu et 3 équipes sont toujours dans le coup : la Hongrie, le Pays de Galles et la Slovaquie qui a néanmoins qu'un mince espoir de qualification. Le dernier ticket devrait se jouer à Cardiff où le Pays de Galles reçoit la Hongrie. Les Gallois ont perdu à deux reprises lors de ces qualifs, en Croatie (2-1) et en Hongrie (1-0), mais à domicile ils ont quasiment fait un carton plein (3 victoires contre la Slovaquie, l'Azerbaïdjan et le Bélarus, pour 1 nul face à la Croatie). Le sélectionneur gallois Ryan Giggs possède un effectif intéressant avec des jeunes prometteurs comme l'ailier de Man United James, le milieu de Leipzig Ampadu ou le joueur de Bournemouth Wilson. A leurs côtés, on retrouve des éléments expérimentés comme Gareth Bale ou Aaron Ramsey. Comme le Pays de Galles, la Hongrie serait qualifiée en cas de victoire. Les joueurs de Marco Rossi se comportent plutôt bien à domicile mais rencontrent de grosses difficultés en déplacement. Lors de leurs 15 derniers matchs à l'extérieur, les Hongrois se sont imposés seulement à deux reprises et cela face aux modestes sélections de Lettonie et d'Azerbaïdjan. Déjà battu par la Slovaquie et la Croatie sans être capable de marquer un but, la Hongrie devrait logiquement céder face à un Pays de Galles poussé par ses supporters.