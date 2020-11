Pronostic Pays de Galles Etats-Unis : Analyse, prono et cotes du match amical international

Un Pays de Galles – Etats Unis ouvert

En vue de se préparer pour les prochaines rencontres de Ligue des Nations, le Pays de Galles reçoit les Etats-Unis en match amical. Les Gallois, révélations du dernier Euro en France, avaient atteint les demi-finales où ils s'étaient inclinés face au futur vainqueur, le Portugal. Les Gallois seront présents en juin prochain à l'Euro puisqu'ils ont fini 2de leur groupe derrière la Croatie. Pour ce rassemblement, la sélection galloise devra faire sans Ryan Giggs, empêtré dans des problèmes familiaux. En pleine forme, la bande à Gareth Bale n'a connu la défaite qu'à une seule reprise lors des 11 dernières rencontres et cela face à l'Angleterre en amical. Longtemps porté par Gareth Bale et Ramsey, le Pays de Galles compte également des éléments intéressants comme Ben Davies, ou les jeunes Ampadu, Wilson, James, et Rodon. De son côté, la sélection américaine est en pleine reconstruction. Pour ce rassemblement, 19 joueurs sur les 24 convoqués ont 23 ans ou moins. Du fait de la pandémie, les Américains n'ont disputé qu'une rencontre amicale en 2020 face au Costa Rica (1-0). Cette sélection regorge de jeunes talents comme Pulisic de Chelsea, Weah de Lille, McKennie de la Juventus Turin ou Giovanni Reyna de Dortmund. Cette opposition entre une équipe européenne rodée et l'insouciance de la jeunesse américaine devrait nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté.