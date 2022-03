Pronostic Pays de Galles Autriche : Analyse, cotes et prono du barrages pour la Coupe du Monde 2022

Le Pays de Galles solide à domicile face à l’Autriche

Tombé dans un groupe d'éliminatoires relevé avec la Belgique et la République Tchèque, le Pays de Galles est parvenu à prendre cette 2place importante qui lui permet de disputer ces barrages. Les Gallois se sont montrés solides lors de cette campagne en ne concédant qu’une seule défaite sur la pelouse de la Belgique (3-1). A noter que lors de la dernière journée, les partenaires de Gareth Bale ont réalisé le nul face à ces mêmes Diables Rouges. Le Pays de Galles s’était également hissé en huitième de finale du dernier Euro mais s’était incliné face au Danemark. Pour passer ce barrage, Rob Page (qui remplace toujours Ryan Giggs) a fait du grand classique en appelant les Bale, Ramsey, Allen, Hennessey, ou Davies. Le sélectionneur gallois compte évidemment sur ses stars du Real Madrid et des Glasgow Rangers pour mener à bien le Pays de Galles. De plus, les Harry Wilson et Neco Williams excellents avec Fulham en Championship devraient apporter leur confiance en sélection. Au niveau des absences, le joueur de Leeds Tyler Roberts n’a pas été appelé.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Autriche à l’instar du Pays de Galles s’est hissé en 8de finale du dernier championnat d’Europe où elle s’est incliné face au futur champion d’Europe, l’Italie, lors des prolongations. La sélection autrichienne a connu une campagne de qualification décevante et a dû se contenter de la 4place de son groupe derrière le Danemark, l’Ecosse et l’Israël. L’Autriche doit sa participation dans ses barrages à sa première place de groupe en Ligue des Nations devant la Norvège, la Roumanie et l’Irlande du Nord. Solide à domicile, la sélection autrichienne se montre en revanche nettement moins performante loin de ses bases. Pour ce rassemblement, Franco Foda a évidemment sélectionné ses stars David Alaba et Marko Arnautovic. A leurs côtés, on retrouve les Sabitzer, Grillitsch ou Kalajdzic. Cette opposition s’annonce serrée entre deux sélections assez proches. A domicile, le Pays de Galles qui évolue devant son public part cependant légèrement favori et pourrait ne pas perdre au bout des 90 minutes.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays de Galles Autriche détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !