Pronostic Pays de Galles Angleterre : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

Nos paris sur Pays de Galles - Angleterre

Le Pays de Galles a besoin d’un miracle

L’Angleterre se relance

Du changement en Angleterre, du classique au Pays de Galles

Les compos probables pour Pays de Galles Angleterre :

L’Angleterre finit le travail

Leest en ce moment deen vous inscrivant avec leVotre 1pari est remboursé en Freebets jusqu'à 100€. Le Pays de Galles, huitième de finaliste du dernier championnat d'Europe, est dans l'obligation de réaliser un exploit pour intégrer les 16 meilleures équipes mondiales. En effet, les Gallois doivent dans un premier temps s’imposer face aux Anglais et dans un second temps le faire avec une différence de buts intéressante. Lors de son entrée en lice dans ce Mondial, le Pays de Galles est parvenu à prendre un point contre les Etats Unis. Dominés et sans solution pendant 45 minutes, les Gallois ont profité de l’apport de Moore à la pause pour renverser le match. L’attaquant de Bournemouth a apporté de la profondeur dans le jeu des hommes de Robert Page, qui ont égalisé sur un penalty de Gareth Bale (score final 1-1). Ensuite, le Pays de Galles retrouvait une sélection iranienne qui venait d’être surclassée par l’Angleterre. Bien rentrés dans leur match, les Gallois ont eu la plus grosse occasion du match par Moore. Progressivement, l’Iran a pris le contrôle du match en se créant plusieurs opportunités avec notamment deux frappes sur les montants. Alors que l’on semblait se diriger vers un match nul, Taremi, parti en profondeur, a été fauché par Hennessey. Suite à cette action, le portier gallois a été exclus et a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique. Les Gallois n’ont pas su tenir et ont encaissé deux buts dans les arrêts de jeu (0-2). Dernier du groupe, le Pays de Galles va devoir se sublimer contre l’Angleterre et sortir la calculette.Arrivé au Qatar dans la peau d’un candidat au titre, l’Angleterre a confirmé ce statut lors de la 1ère journée en dominant largement l’Iran (6-2). Lors de cette rencontre, les attaquants anglais s’en sont donnés à cœur joie avec des réalisations des Bellingham, Saka, Sterling ou Grealish. En revanche, la défense anglaise avait affiché quelques signes de fébrilité en concédant deux buts. En pleine confiance suite à ce succès, la sélection des Three Lions était déterminée à s’imposer contre les Etats Unis lors de la seconde journée. Au final, les Anglais n’ont pas réalisé une grande prestation et ont même été dominés par une sélection américaine séduisante. Pickford a notamment vu une frappe de Pulisic s’écraser sur sa barre. Avec 4 points et une différence de buts largement favorable, l’Angleterre a un pied en 8e de finale mais se méfie de cette équipe galloise, déterminée à finir sur une bonne note. Cette prestation face aux USA n’est pas sans rappeler celle contre l’Ecosse lors du dernier championnat d’Europe (0-0). Suite à ce nul, les hommes de Southgate avaient réagi pour atteindre la finale de l’Euro.Pour disputer cette rencontre décisive, Robert Page ne pourra pas compter sur Wayne Hennessey exclu contre l’Iran. Son remplaçant devrait être Ward qui évolue à Leicester. Pour le reste, Page devrait s’appuyer sur du grand classique avec les Bale, Ramsey, ou Davies. Revenu de blessure mais trop court pour disputer les 90 minutes, l’expérimenté Joe Allen pourrait trouver une place dans le XI, aux côtés des Ampadu ou Ramsey. Depuis son entrée en jeu contre les Etats Unis, Moore a permis à son équipe de pouvoir compter sur un point d’appui. Le joueur de Bournemouth a de nouveau été le plus dangereux contre l’Iran.En face, l’Angleterre a livré une très bonne prestation contre l’Iran, qui avait poussé Southgate à poursuivre avec le même XI. Le triste nul contre les Etats Unis va peut-être changer les plans du conservateur coach anglais. On pense notamment aux titularisations des Rashford, Grealish, Foden, Henderson voire celle de Trent Alexander Arnold. Offensivement, malgré une gêne à un pied, Harry Kane est partant et va chercher à ouvrir son compteur buts. Défensivement, le très critiqué Harry Maguire a livré une solide prestation contre les Américains, en étant notamment impérial dans le domaine aérien.: Ward - Davies, Mepham, Rodon - C.Roberts, Ampadu, Ramsey, Williams - Bale, James - Moore.: Pickford – Trippier (Alexander Arnold), Stones, Maguire, Shaw - Bellingham, Rice - Saka, Mount (Grealish), Sterling (ou Rashford)- Kane.Passé au travers contre les Etats Unis, l’Angleterre devrait hausser le ton face à ses voisins gallois, qui paraissent limités dans ce type de confrontations. Southgate pourrait apporter du sang frais et impliquer l’ensemble de son effectif pour accrocher une place parmi les 16 meilleures équipes. Très présent sur le front de l’attaque, Harry Kane n’a pour le moment pas été récompensé par un but. Le Spurs aura certainement des opportunités de briller face à la défense des Gallois.