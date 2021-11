Pronostic Pays-Bas Norvège : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Les Pays-Bas assurent la qualif’ face à la Norvège

A l'instar d'autres poules, le groupe G pour la qualification pour la Coupe du Monde 2022 n'a toujours pas rendu son verdict. En effet, trois sélections sont toujours en mesure de se qualifier directement pour le Mondial puisque les Pays-Bas, la Turquie et la Norvège sont dans un mouchoir de poche. La sélection batave est actuellement la mieux placée avec 2 points d'avance sur ses poursuivants. En revanche, les Néerlandais sont conscients qu'en cas de défaite face aux Norvégiens et avec un succès des Turcs au Monténégro, ils pourraient rater le Qatar. Les hommes de Louis Van Gaal disputent donc une finale face à la Norvège, qu'ils auraient pu s'éviter. En effet, lors de leur match de fin de semaine dernière face au Monténégro, les ont rapidement pris les commandes du match grâce à un doublé de Depay. Cependant, les Pays-Bas ont craqué en fin de partie en encaissant deux buts dans les dix dernières minutes (2-2) qui leur vaut de disputer cette rencontre capitale face aux Norvégiens. Pour dompter les Vikings, la sélection néerlandaise compte sur un Memphis Depay impressionnant depuis le début de ces éliminatoires, l'ancien Lyonnais a été particulièrement en vue avec 11 buts et 6 passes décisives. L'attaquant du FC Barcelone a une nouvelle fois été très performant au Monténégro, a contrario de plusieurs de ses partenaires. Avec les Van Dijk, de Vrij, Blind, de Jong, Danjuma, Wijnaldum, de Ligt ou Malen, les Pays-Bas possèdent pourtant un effectif de 1er plan. Lors des matchs à domicile, les Pays Bas se sont montrés intraitables remportant leurs 4 matchs face à Gibraltar (6-0), la Turquie (6-1), le Monténégro (4-0) et la Lettonie (2-0). En face, la Norvège arrive avec une mission très simple à Rotterdam, s'imposer. En effet, une victoire permettrait au moins aux Norvégiens de disputer les barrages pour le Mondial 2022. Lors de ces éliminatoires, les partenaires d'Odegaard n'ont perdu qu'une seule fois face à la Turquie (0-3) mais ont perdu des points précieux en route face aux Pays Bas à l'aller, contre les Turcs au retour et surtout le week-end dernier à domicile face à Lettonie (0-0). Privé de son talisman Haaland, la sélection norvégienne n'est pas parvenue à trouver la faille dans la défense lettone. Impressionnants à domicile, les Pays-Bas devraient une nouvelle fois s'imposer face à la Norvège, privée d'Haaland, dans une rencontre avec plus d'un but.